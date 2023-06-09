Азербайджан в пятницу, 9 июня, направит очередную партию гуманитарной помощи Украине в связи с ужасной катастрофой после подрыва россиянами дамбы Казовской ГЭС.
Как сообщает Report, гуманитарный груз будет отправлен самолетом из Баку в Польшу, а оттуда доставлен в Украину.
Журналисты уточнили, что помощь Азербайджана состоит из водяных труб, водяных насосов для откачки воды и спасательных жилетов.
Какие страны оказывают помощь Украине после российского теракта на Каховской ГЭС
Ранее Германия предоставила Украине 5 тысяч мобильных фильтров для воды и 56 генераторов, а Австрия – 20 цистерн для воды и 10 насосов для откачки загрязненных вод.
Литва и Германия предложили оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.
Также президент Франции Макрон 7 июня пообещал, что его страна отправит срочную помощь для удовлетворения насущных потребностей украинцев, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.