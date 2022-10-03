Немецким политическим элитам следовало бы спросить у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, почему она разменивала интересы Европы на интересы России.

Европейские страны все еще оглядываются на Россию и побаиваются ее, несмотря на успешные контрнаступательные действия украинской армии.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в новом выпуске программы "Аргумент".

По его словам, европейские элиты психологически привыкли к определенному образу жизни, и им сложно признать, что они долго жили в иллюзии страха перед Россией.

"Для нас Россия – это такой абсолютно униженный субъект, который, к сожалению, имеет много ресурсов, но с которым вполне можно иметь дело с точки зрения наказания его за то зло, которое он принес в этот мир. Что касается западных стран, это гораздо более глубинные проблемы. Это не вопрос наследия советских времен. Это скорее имеет отношение к человеческой психологии, когда ты привык к определенному ритму жизни, к определенному образу жизни. Когда ты все время ссылаешься, что давайте вот за эту красную линию не заходить, потому что там Россия, она может еще поднять ставки, эскалировать, а это не выгодно… Все эти политики просто не могут поверить в то, что мир выглядит иначе. Что в этом мире нету сильной страны под названием Российская Федерация, что там нету такого субъекта, как Путин, которого нужно обязательно уважать, из-за страха, а не из-за интеллекта. Они никак не могут признаться себе самим, что они долго жили в иллюзии, которая привела к этой трагедии, в которой оказалась Украина", - сказал Подоляк.

Он также отметил, что немецким политическим элитам следовало бы спросить у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, почему она, будучи при власти, разменивала интересы Европейского союза на интересы России.

"Мы ж просто очень хорошие люди, не поднимаем многие вопросы. Почему, например, госпожа Меркель неожиданно вышла и заявила о том, что "вы знаете, вы все-таки слушайте Путина, он не блефует, он действительно может применить ядерное оружие, вы должны к этому серьезно отнестись, и наверно вы должны отдать все, что он просит". Это выглядит все чрезвычайно странно, и мне кажется было бы правильно, чтобы среди немецкой элиты, если она не хочет оказаться среди аутсайдеров, было бы хорошо задать вопросы, а почему так настоятельно все эти годы призывали не обижать Путина, не разозлить его… Выглядит странно, что Меркель постоянно разменивала интересы объединенной Европы на интересы Российской Федерации", - отметил Подоляк.

При этом он похвалил европейские элиты, которые проводят большую работу, чтобы сломать свои внутренние предубеждения и неправильные оценки, и выйти из кокона страха по отношению к РФ.

Как сообщал УНИАН, недавно бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие. Она заявила, что политической мудростью будет серьезное отношение к этим заявлениям. По ее словам, не стоит все угрозы Путина считать блефом.

Ядерный шантаж России - что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в РФ, но и пригрозил всему миру ядерным оружием. Он заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

На следующий день Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, также пригрозил применением ядерного оружия для защиты якобы аннексированных украинских территорий, которые РФ после фейковых референдумов сочтет своими. По его словам, для защиты этих территорий Россия может использовать не только свои только что мобилизованные силы, но и "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное оружие и оружие, использующее новые принципы", имея в виду гиперзвуковое оружие.

В ответ Белый дом отметил, что предупредил администрацию Путина по частным каналам о "катастрофических последствиях" в случае применения в войне против Украины оружия массового уничтожения.

Также Соединенные Штаты, которые вместе с остальным цивилизованным миром не признают "референдумы", согласились, что Украина должна деоккупировать свои земли с помощью западного вооружения.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия действительно может прибегнуть к ядерному удару по территории Украины. По его мнению, такая вероятность возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну. Впрочем, он убежден, что применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

Мнение о том, что российской диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны, высказал и заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", – заявил он.

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