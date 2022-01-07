Российская подлодка столкнулась с военным кораблем ВМС Британии в Северной Атлантике, отслеживая его движение. Это было первое такое столкновение со времен окончания холодной войны.
Об этом сообщает The Telegraph.
The Sun уточняет, что речь идет о многоцелевой подводной лодке (hunter-killer submarine), способной нести ядерные боеголовки.
Британский корабль двигался с подсоединенным сонаром, позволяющим незаметно обнаруживать субмарины. Россияне фактически в него врезались, о чем свидетельствовали характерные звуки.
Читайте такжеВ США есть вопросы по вводу войск ОДКБ в КазахстанПосле столкновения британским военным пришлось возвращаться в порт для замены поврежденного гидролокатора. При этом, по данным источников изданий, российская лодка тоже пострадала.
В ВМС Британии допускают, что столкновение было непреднамеренным. Россияне, считают члены экипажа, могли и не знать точное движение корабля.
После инцидента, что даже вошел в документальный фильм Channel 5, военные запустили вертолет Merlin, чтобы попробовать отыскать подводную лодку.
В то время субмарина РФ резко развернулась, что британцы расценили "агрессивным движением".
Военные в комментарии изданию подчеркнули, что российская морская угроза постоянно увеличивается.