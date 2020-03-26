ВМС Британии заявили о необычно высокой активности кораблей РФ в проливе Ла-Манш

Британский флот был вынужден реагировать на появление российских кораблей на фоне вспышки коронавируса в Британии.

Британский военно-морской флот сообщил, что в последние дни его кораблям пришлось сопровождать семь российских военных кораблей в проливе Ла-Манш.

Военные говорят о "необычно высоком уровне активности" российского флота, передает BBC.

Как сказано в сообщении ВМФ Британии, группа из девяти британских кораблей, включая четыре фрегата и несколько патрульных суден при поддержке вертолетов, сопроводила российские корабли.

Капитан патрульного судна HMS Tyne лейтенант Ник Уорд отметил, что флот был вынужден реагировать на появление российских кораблей на фоне вспышки коронавируса в Британии. Военные, включая моряков, участвуют в обеспечении больниц оборудованием.

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"В то время как вооруженные силы помогают национальной службе здравоохранения спасать жизни в Британии, очень важно, чтобы флот не забывал о своих основных функциях, которые мы всегда выполняли ради безопасности страны", - сказал он.

Российская группировка кораблей, по информации ВМФ Британии, включала два корвета класса "Стерегущий", два больших десантных корабля проекта 775 (Ropucha в классификации НАТО) и фрегаты проекта 11365. Один из вертолетов британских ВВС сделал несколько пролетов над российскими кораблями.

Ранее командование российского Балтийского флота сообщило о том, что корветы "Стерегущий" и "Сообразительный" приняли участие в маневрах в Северном море.