В полиции сейчас идет проверка, о результатах которой проинформируют публично.

Полиция Вроцлава провернула аферу с участием бездомного украинца с проблемами психического развития. На него "повесили" десятки преступлений в обмен на хот-дог.

Как сообщают Wiadomości, с помощью украинца полицейские пытались улучшить статистику разоблачения преступлений.

По решению воеводского коменданта полиции во Вроцлаве Павла Полтожицкого была создана специальная инспекционная группа, которая проверяла, не было ли нарушений и незаконных действий служащих. Сейчас проверяют все дела, связанные с бездомным гражданином Украины. О результатах проверки сообщат публично.

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Аферу в полиции разоблачили журналисты программы "Государство в государстве". Они выяснили, что работники отделения полиции Вроцлава использовали психически больного бездомного гражданина Украины для улучшения собственной статистики. В обмен на хот-дог 35-летний мужчина по имени Сергей должен был признаться в 26 преступлениях, из которых он, скорее всего, совершил лишь несколько.

Один из офицеров полиции на условиях анонимности рассказал, что копы задержали украинца при попытке взлома машины. Они сразу поняли, что мужчина психически болен. Полицейские угостили его хот-догом и решили воспользоваться мужчиной.

Психиатрические диагнозы мужчины дали полиции возможность приписать ему ранее нераскрытые преступления и закрыть дела. В протоколах о психических проблемах задержанного не упоминали, поэтому эксперты-психиатры его не обследовали. Мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы.

По словам представителя полиции Вроцлава, это был "чисто человеческий рефлекс".

"Этот человек был задержан. Господин, которого только что допрашивали, сказал, что он голоден и хочет хот-дог. Полицейский посмотрел на него и говорит: "Если ты так вежливо сидишь, то я пойду тебе что-то куплю, чтобы ты не был голодным", - пояснил он в разговоре с журналистами.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Напомним, что в Польше "с особой жестокостью" убили 38-летнюю украинку - мать троих детей, из которых двое сейчас являются несовершеннолетними. Трагедия произошла в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства (центральная Польша).

Как писал УНИАН, 10 февраля в Германии произошло нападение на украинских баскетболистов. 17-летний Владимир Ермаков умер из-за несовместимых с жизнью травм. На украинцев напала с ножами группа выходцев из западной Азии.

Также мы рассказывали, что в конце декабря в Турции произошло масштабное ДТП, в котором погибли 10 человек и пострадали несколько десятков. Среди пострадавших были две украинки.

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