Эти акции не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности.

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"Последними примерами стали особенно радикальные проявления - порча украинского зерна на границе и вчерашняя демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами. Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности", - заявил он.

Николенко подчеркнул, что украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире, это не должно забываться или восприниматься как должное.

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По его словам, любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины лишь будут подрывать способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостояния.

Спикер МИД также подчеркнул, что Украина глубоко благодарна как польским властям, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь в течение этих двух лет полномасштабного вторжения России, ведь украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход решения вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

"Ожидаем, что аналогичного подхода будут придерживаться и власти Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям. Убеждены, что любые попытки подвести фундамент солидарности между нашими странами и народами не будут иметь успеха. Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой имеет общее европейское будущее", - резюмировал он.

Антиукраинские акции в Польше

Сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчевая", смежном с украинским "Краковцем", польские аграрии начали блокировку движения для грузовых транспортных средств. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе.

Так, усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что блокирование на территории Польши продолжается на пяти направлениях. Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов".

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины в связи с этими событиями подчеркнули, что блокирование границы с Украиной вредит прежде всего польской экономике.

Там отметили, что Украина является крупнейшим торговым партнером Польши за пределами ЕС. Так, товарооборот Польши с Украиной больше, чем с Китаем. В частности, за 2023 год экспорт польских товаров в Украину составил около $12 млрд, а экспорт украинских товаров в Польшу – $4,7 млрд.

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