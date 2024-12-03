Фицо считает, что не все члены Евросоюза готовы оказывать военную помощь Украине.

Новый глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас и председатель Европейского Совета Антониу Кошта не могут говорить о поддержке Украины от имени всего блока. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Politico.

"Ни члены Комиссии, ни председатель Европейского Совета не могут позволить себе делать заявления от имени Европейского Союза, по которым ЕС и Европейский Совет никогда не соглашались", - сказал он журналистам.

Фицо отметил, что ранее передал это послание и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен во время телефонного разговора. Во время диалога он подчеркнул, что его мнение по некоторым вопросам отличается от мнения Европейской комиссии, включая отправку военной помощи Украине.

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"Они сделали заявления, которые не соответствовали выводам Евросоюза", - добавил премьер-министр Словакии.

Журналисты напомнили, что на прошлых выходных в Киев прибыли Кая Каллас, Антониу Кошта и европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос. Тогда они выразили поддержку Украине от лица всего Европейского Союза.

Кроме того, в издании отметили, что Фицо и ранее публично критиковал Каллас. Например, 30 ноября словацкий премьер говорил, что экс-премьер-министр Эстонии "не скрывает своей явной ориентации на США и открытой ненависти к РФ".

Роберт Фицо и война в Украине - важные новости

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал оценку разрешению США на удары по военным объектам на территории РФ. По его словам, это решение "перечеркивает надежды на начало любых мирных переговоров".

Кроме того, Фицо говорил, что пока он будет на этой должности, он продолжит выступать против принятия Украины в НАТО. Он отметил, что Украина может быть частью ЕС, но не Альянса.

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