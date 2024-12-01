Эти средства Украина сможет использовать на закупку оружия.

Европейский Союз планирует в 2025 году ежемесячно предоставлять Украине по 1,5 млрд евро из сверхприбылей, поступающих из замороженных активов Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского Совета Антониу Кошта сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Кошта заверил, что Украина может рассчитывать, что Евросоюз продолжит быть на ее стороне.

"Это не просто слова. Мы продолжим оказывать гуманитарную, экономическую, дипломатическую, военную и энергетическую помощь", - подчеркнул президент Европейского Совета.

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В частности, в энергетической отрасли ЕС помогает ремонтировать энергогенерирующие мощности Украины.

"В этом месяце, Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро на поддержку украинского бюджета. В дополнение к этому, начиная со следующего месяца (с января) - мы планируем предоставлять в течение всего года ежемесячно 1,5 млрд евро помощи", - заверил Кошта.

Он объяснил, что эти средства будут поступать от доходов российских замороженных активов и могут быть использованы для военных целей.

Также Кошта пообещал, что ЕС усилит давление на российскую экономику и еще сильнее ослабит способность России вести войну. Сейчас ведется работа над подготовкой 15-го пакета санкций против путинского режима.

Визит Антониу Кошти в Украину - что известно

Напомним, 1 декабря, в первый день работы на новой должности с официальным визитом в Украину прибыл президент Европейского совета Антониу Кошта. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним видение европейских и глобальных дел - существующие проблемы и перспективы.

Также после встречи Кошта и Зеленский провели совместную пресс-конференцию, во время которой глава государства заявил, что Украина никогда не согласится на частичное членство в НАТО.

"Мы никогда юридически не признаем любые оккупации РФ наших земель. Мы не признаем эти земли российскими. Это сугубо наши земли. Это сугубо наши люди. Временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется", - заверил он.

Кроме того, Зеленский назвал страны, которые скептически относятся к приглашению Украины в НАТО. По его словам, это США, Германия и Венгрия.

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