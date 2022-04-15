Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в и из России и Беларуси.

Почты стран мира продолжают объявлять почтовую блокаду РФ из-за ее военной агрессии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"В поддержку Украины, украинцев и "Укрпочты", которая еще в конце февраля прекратила сообщение с россией и беларусью из-за нападения россии, почты мира также прекращают сотрудничество с этими странами. Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии уже подали соответствующие документы во Всемирный почтовый союз о прекращении доставки отправлений в и из России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в и из России и Беларуси.

В пресс-службе напомнили, что "Укрпочта" прекратила доставку в/из России и Беларуси с первых дней войны. Все посылки из этих стран, которые уже поступили в "Укрпочту", были отправлены обратно адресатам. Сейчас осуществить почтовое отправление или денежный перевод в Россию или Беларусь из отделений "Укрпочты" невозможно.

Как сообщал УНИАН, Australia Post остановила почтовый обмен с Россией из-за ее военной агрессии в Украине.

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