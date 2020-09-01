Андрей Илларионов

Происходящее в Беларуси последний месяц – это не просто протест, это революция. Это национальная революция под лозунгами отставки диктатора и проведения новых выборов – честных, прозрачных, конкурентных. Революция провела массовую мобилизацию белорусских граждан. Самым узнаваемым символом революции стал белорусский национальный бело-красно-белый флаг.

Сколько времени потребуется для победы Белорусской революции? Сегодня это невозможно предсказать. Разные революции требуют разного времени для своей победы. Для победы Октябрьского переворота 1917 года (называвшегося так большевиками в течение первых десяти лет, но вошедшего в учебники под названием Октябрьской революции) потребовалось два-три дня – 24-26 октября в Петрограде. Для победы Революции Достоинства в Украине потребовалось три месяца – с конца ноября 2013-го до конца февраля 2014 года. Для победы нидерландской буржуазной революции потребовалось 80 лет – 1568-1648 гг…

В рамках интернационала диктаторов Путин помогал Януковичу в Украине, Асаду в Сирии, Мадуро в Венесуэле. Естественно, он не может не помочь белорусскому диктатору

Белорусская революция, безусловно, победит. Однако сейчас неясно, сколько времени для этого потребуется и какую цену за эту победу придется заплатить белорусам.

Путин помогает Лукашенко остаться у власти. Почему? Ущерб от возможных санкций против России за поддержу белорусского диктатора, с точки зрения Путина, несопоставим с ущербом для Кремля, который нанесет Путину утрата дружественного диктаторского режима. В рамках интернационала диктаторов Путин помогал Януковичу в Украине, Асаду в Сирии, Мадуро в Венесуэле. Естественно, он не может не помочь белорусскому диктатору. Ликвидация диктатуры в Беларуси для Путина страшнее, чем даже утрата для него шанса на российскую аннексию Беларуси.

На днях Путин заявил, что сформировал резерв силовиков для помощи режиму Лукашенко в подавлении протестов в Беларуси

В то же время ослабление Лукашенко в результате происходящей Белорусской революции создает, по мнению Путина, новые возможности для осуществления им столь вожделенной аннексии Беларуси, продолжающей оставаться его важнейшей стратегической целью.

На днях Путин заявил, что сформировал резерв силовиков для помощи режиму Лукашенко в подавлении протестов в Беларуси. Будут ли эти силовики отправлены в Беларусь? Сейчас уже вряд ли стоит строить предположения. Сам факт такого заявления Путина свидетельствует о том, что, как минимум, часть этих силовиков сегодня уже находится на территории Беларуси.

Путин обнародовал «условия», при которых силовики якобы будут отправлены в Беларусь, – «если какие-то отморозки начнут бить витрины, поджигать машины, захватывать административные здания». Не успел Путин назвать эти условия, как в Минске некие русскоязычные лица пытались штурмовать посольство Ливии. Иными словами, «условия Путина» уже выполнены.

Как показывают события прошлого, условия, объявленные Путиным, легко создаются с помощью специальных подразделений. Так Кремль действовал в Афганистане в 1979 году, в Москве в 1993 году, в Косово в 1999 году, в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 году. Так он действует и в Беларуси сегодня. Как правило, достаточно небольшого времени, чтобы тайны переставали быть тайнами. В Украине в 2014-м сначала появились «неопознанные лица», затем – продукция Военторга, а потом Путин рассказал, что все происходило по его приказу, лишь только Шойгу немного сопротивлялся, но он и его уговорил. Поэтому очевидно, что какая-то часть российских подразделений уже находится на территории Беларуси.

Путин вмешивается во внутренние дела Беларуси на стороне проигравшего диктатора, сопротивляющегося абсолютному большинству собственных граждан

Участвует ли они в подавлении протестов в Беларуси? Пока это не известно. Как именно они могут действовать в Беларуси? Это второстепенный вопрос. Наиболее важно то, что пересечение границы одного государства вооруженными людьми из другого государства без разрешения «принимающей стороны» является одним из признаков агрессии и, безусловно, подпадает под определение «вмешательство во внутренние дела суверенного государства». В данном случае очевидно, что такое вмешательство происходит на стороне одной политической силы, проигравшей президентские выборы, против другой политической силы. Причём соотношение голосов, отданных соответственно за победителей и проигравших, свидетельствует о бесспорной победе Тихановской – согласно данным экзит-полов, оппозиция разгромила Лукашенко со счётом приблизительно 6:1. Так что Путин вмешивается во внутренние дела Беларуси на стороне проигравшего диктатора, сопротивляющегося абсолютному большинству собственных граждан.

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram