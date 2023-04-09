Немецкое издание отмечает, что речь Дмитрия Медведева стала запутанной и перегруженной жаргоном, и складывается впечатление, будто он с трудом мыслит ясно.

Чем хуже для России идет война в Украине, тем увереннее кремлевская пропаганда рассказывает о своей победе. В частности, путинская болонка Дмитрий Медведев снова лает и рычит в "Твиттере", выдвигая утверждение, почему Украина якобы должна быть обреченной.

Об этом пишет немецкое издание Bild, реагируя на путаные тезисы Медведева о том, что Украина исчезнет, потому что якобы никому не нужна.

В частности, издание обращает внимание, что в своих тезисах Медведев противоречит сам себе. С одной стороны он заявляет, что Европа поддержала Украину якобы только по указанию США, и тут же сразу говорит, что Соединенным Штатам Украина тоже "не нужна".

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В своих мечтах Медведев заявляет о том, что поставки оружия и кредиты погрузили европейские страны в "финансово-политический ад". Он называет украинцев "кровососущими паразитами", которые сосут на "дряхлой, больной артритом шее" ЕС. Помощь от США Медведев называет "пиаром политических болтунов, которые давно засвидетельствовали свое бессилие и бездарность".

При этом, путинский прихвостень не объясняет, почему президент США Джо Байден все же заставляет Европу поддерживать Украину.

Издание также обращает внимание на мечты экс-президента России о возрождении Российской империи. "Нам не нужна нижняя Украина. Нам нужна великая, могущественная Россия", - пишет Медведев и снова продвигает пропагандистский тезис о якобы искусственности образования Украины.

"Поразительно, насколько запутанной и перегруженной жаргоном стала речь Медведева - словно он с трудом мыслит ясно. Например, бывший премьер-министр назвал президента Украины Владимира Зеленского "арлекином в футболке цвета хаки", который будет использовать свою "банду вороватых нацистских клоунов", чтобы хранить деньги, украденные у запада, на оффшорных счетах", - пишет Bild.

Также издание вспоминает угрозы Медведева применить ядерное оружие против Германии после того, как Берлин подтвердил, что выполнит ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина на своей территории. Тогда временный заменитель Путина заявил, что Россия "направила бы все свои средства, ракеты и прочее, на Бундестаг, офис канцлера и тому подобное".

"В отношении Медведева, кажется, применимо следующее: побитые псы лают...", - заключает Bild.

Другие заявления "придворного шута" Медведева

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Медведев расплевался ядом из-за выдачи ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина. Он пригрозил Гааге ударом гиперзвуковой ракеты.

Также Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совбеза РФ, разразился новой тирадой о крахе человеческой цивилизации, который непременно случится, если мир будет игнорировать существование России. Он пригрозил ядерным апокалипсисом и напомнил, что мир "без России" Кремлю не нужен.

А 24 февраля 2023 года, не найдя поводов похвастаться "успехами" за год войны, закомплексованная обиженная путинская болонка предрекла "тяжелые" переговоры о мире. В то же время он пообещал россиянам, что "победа будет достигнута" и Россия "вернет все свои территории". Также он заявил, что границы Украины "надо отодвинуть как можно дальше, даже если это будут границы Польши".

Впрочем отметим, что скоро уже будет год, как "отодвигатели границ к Польше" застряли на своем пути где-то под Бахмутом. И чтобы не стать таким, как Медведев, обратите внимание на материал о том, что будет, если отказаться от алкоголя.

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