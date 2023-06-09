Предполагается, что его построят для формирующегося Южного оперативного командования Беларуси.

В Гомельском районе Беларуси недалеко от границы с Украиной начали строить военный городок для сил специальных операций.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", строительство в Гомельской области полигона и военного городка было включено в государственную инвестиционную программу на 2023 год.

Предполагается, что их построят для формирующегося Южного оперативного командования Беларуси.

Отмечается, что мониторинговая группа смогла найти место, где началось строительство военного городка:

"Им оказался комплекс заброшенных детских лагерей, расположенных в урочище возле д. Новая Буда в Гомельском районе".

Встреча Путина и Лукашенко 9 июня - актуальное

В пятницу, 9 июня, кремлевский диктатор Владимир Путин встретился в Александром Лукашенко.

Во время встречи Путин в частности уточнил сроки размещения ядерного оружия в Беларуси:

"Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия".

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