В Гомельском районе Беларуси недалеко от границы с Украиной начали строить военный городок для сил специальных операций.
Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", строительство в Гомельской области полигона и военного городка было включено в государственную инвестиционную программу на 2023 год.
Предполагается, что их построят для формирующегося Южного оперативного командования Беларуси.
Отмечается, что мониторинговая группа смогла найти место, где началось строительство военного городка:
"Им оказался комплекс заброшенных детских лагерей, расположенных в урочище возле д. Новая Буда в Гомельском районе".
Встреча Путина и Лукашенко 9 июня - актуальное
В пятницу, 9 июня, кремлевский диктатор Владимир Путин встретился в Александром Лукашенко.
Во время встречи Путин в частности уточнил сроки размещения ядерного оружия в Беларуси:
"Все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия".