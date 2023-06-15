К обеспечению пограничного контроля на границе с Россией привлекаются также военнослужащие Брестской пограничной группы.

Для обеспечения пограничного контроля на границе Беларуси с Россией задействованы военнослужащие Гомельской и Гродненской пограничных групп, а также Пинского пограничного отряда.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", на основании данных портала госзакупок можно сделать вывод, что к обеспечению пограничного контроля на границе с Россией привлекаются также военнослужащие Брестской пограничной группы.

Так, согласно тендеру, опубликованному 14 мая, закупаются услуги по организации питания 60 военнослужащих Брестской пограничной группы, расквартированных в Орше (Витебская область). Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31 декабря 2023 года.

Также 14 июня Пинским пограничным отрядом был опубликован тендер на продление до 31 июля 2023 года организации питания 30 военнослужащих.

Беларуские пограничники - детали

Беларуские пограничники, подконтрольные режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, пробили очередное дно, воскресив нарратив роспропаганды о якобы "наркозависимости" президента Владимира Зеленского и "голоде" в Украине.

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