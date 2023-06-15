Соответствующий законопроект приняла Палата представителей - Нижняя палата парламента Беларуси.

Нижняя палата парламента Беларуси - Палата представителей - приняла законопроект, который позволит правоохранительным органам возбуждать уголовные дела против умерших людей.

Как сообщает "Зеркало", законопроект вносит изменения в статью Уголовного кодекса об обстоятельствах, исключающих производство по уголовному делу. В соответствии с ним можно будет возбуждать дела против умерших людей по статьям о преступления, которые не имеют срока давности - например, это подготовка либо ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны.

Представлять в суде интересы умершего человека смогут его родственники. Для этого они должны будут подать соответствующее заявление. В случае, если родственники решили не участвовать в процессе или их не смогли найти, интересы обвиняемого будет представлять назначенный адвокат.

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Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Республики (верхняя палата парламента) и подпишет Александр Лукашенко.

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В Беларуси к обеспечению пограничного контроля на границе с Россией привлекаются также военнослужащие Брестской пограничной группы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до мая этого года в Беларусь с временно оккупированных территорий вывезли 2150 украинских детей, их там перевоспитывают.

Беларуская пропаганда решила действовать по российскому сценарию и заявила, что пограничники РБ якобы сбили украинский боевой беспилотник в Гомельской области.

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