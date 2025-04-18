Это сигнал не только для США, но и для ЕС.

Украина на этой неделе провела пресс-конференцию, на которой выступили два захваченных в плен бойца из Китая. Как пишет CNN, хотя выставление военнопленных перед репортерами и камерами новостей может восприниматься как нарушение международного гуманитарного права, однако Киев явно посчитал, что любой репутационный ущерб будет перевешен выгодами от этого действия.

"Предположительно, аргумент заключался в том, что предоставление им трибуны для выступления имеет большее значение, чем защита их "от оскорблений и общественного любопытства" - то, что, по мнению Международного комитета Красного Креста, включает в себя защиту от СМИ", - пишет издание.

Как напоминает CNN, Украина уже проводила пресс-конференции с участием военнопленных, в том числе с участием комбатантов из Непала и нескольких африканских стран, однако ее решение предоставить трибуну китайским военнопленным достаточно необычно.

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Однако, как отмечает издание, Киев пытается воспользоваться моментом и одержать верх в борьбе с Москвой за влияние на президента США Дональда Трампа.

Вашингтон уделяет большое внимание Китаю, который некоторые в Белом доме считают главным глобальным противником Соединенных Штатов и против которого администрация вводит все более высокие тарифы на импорт. И поэтому Украина явно заинтересована в усилении всего, что указывает на то, что поддержка России со стороны Китая может быть не только дипломатической и экономической, отмечается в статье.

Однако, возможно, Киев посылает сигнал не только США, но и Европе.

Так, Андерс Пак Нильсен из Королевского датского оборонного колледжа считает, что Киев также обеспокоен недавними попытками Европейского Союза наладить отношения с Китаем на фоне противостояния торговой войне Трампа.

"Внезапно кажется, что у европейцев и китайцев есть потенциал найти общий язык и по другим вопросам", - сказал Нильсен.

Поэтому, очевидно, Украина сделала этот политический ход, чтобы действительно подчеркнуть наличие китайских бойцов в российской армии, добавил он.

Именно так это воспринял и сам Пекин.

"Мы призываем соответствующие стороны правильно и трезво понимать роль Китая и не допускать безответственных высказываний", - заявил официальный представитель МИДа Линь Цзянь.

Так, один из них рассказал, что имел работу в Китае, но потерял ее во время пандемии коронавируса, поэтому решил найти подработку. По его словам, с российским рекрутером он сначала говорил о работе реабилитолога для раненых военных, а когда попал в Москву, то понял, что у него нет другого выбора, кроме как идти воевать. Ему обещали 200-250 тысяч рублей в месяц.

Пленные добавили, что китайских граждан вербуют с помощью популярных соцсетей – в частности TikTok.

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