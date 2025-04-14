Командиром китайцев был россиянин, но общались они жестами и знаками.

Двое пленных китайских граждан – Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, которые воевали на стороне РФ и попали в плен в Донецкой области, рассказали о службе в рядах оккупантов. Они уверяют, что от их рук украинцы не погибали.

"Военный, который взял в плен, был первым военным, которого я увидел", – заявил Ренбо на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН

Командиром китайцев был россиянин, но, по их словам, общались они с ним редко.

Видео дня

"Русские не то, чтобы относились плохо, но держались в стороне. Но были и такие, которые относились дружелюбно", – заявили китайцы.

В то же время Гуанцзюн рассказал, что куда стрелять, им объясняли жестами. Также знаками показывали, что делать, и что украинский командир после захвата в плен спас от российских обстрелов:

"Мы в украинском блиндаже попали под обстрел. Вероятно, это было химическое оружие, поскольку нечем было дышать. А украинский командир говорил, что делать, как прятаться, как спастись от этого газа".

В свою очередь, Ренбо сказал, что попал в плен после того, как пошел с россиянином на боевое задание. По его словам, их атаковали дроны и ранили россиянина. В определенный момент раненый напарник куда-то ушел, и Ренбо его не дождался, а потом уже увидел украинского военного.

Кроме того, китайцы рассказали, что каких-то инструкций по обращению в плену россияне не предоставляли.

"Единственное, внушали мысль гражданам, что вы можете в плену умереть очень жестокой смертью", – заявили пленные.

Они заверили, что их действия не имеют отношения к позиции правительства их страны, ведь воевали против Украины они из собственных соображений и интересов.

В то же время Гуанцзюнь обратился к согражданам, которые хотят воевать за Россию, и призвал не делать этого:

"Не стоит этого делать. Все, что мы услышали от россиян – не правда. Оказалось, что Россия не такая сильная, а Украина не такая слабая".

Китайские пленные: другие новости

Как известно, на днях в Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ в ее войне против Украины.

14 апреля пленные рассказали, как попали на войну. В частности, Гуанцзюнь с помощью переводчика сказал, что имел работу в Китае, но потерял ее во время пандемии коронавируса, поэтому решил найти подработку. По его словам, с российским рекрутером он сначала говорил о работе реабилитолога для раненых военных, а когда попал в Москву, то понял, что у него нет другого выбора, кроме как идти воевать.

Ренбо заявил, что "сначала отправился в Россию путешествовать, а потом решил подзаработать денег". Он отметил, что якобы договаривался работать на стройке.

Пленные добавили, что китайских граждан вербуют с помощью популярных соцсетей – в частности TikTok.

Вас также могут заинтересовать новости: