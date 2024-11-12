Украинцы и мир уже окончательно запутались в "планах Трампа", которые отличаются лишь оттенком "зрады". Все они как будто и об одном (о "заморозке"), но очень разные в нюансах. Ведь одни предлагают "мир при помощи силы" (при помощи давления на РФ и усиление Украины), а другие - "мир с помощью подарков Путину".

Так какой из них действительно "План Трампа"? Ни один. Потому что эта "битва инсайдов" показывает нам не столько попытки команды Трампа играть в "стратегическую неопределенность" с Кремлем, как пытаются описать ситуацию некоторые сторонники новоизбранного президента США, сколько - об отсутствии четкого плана как такового. Есть лишь намерения самого Трампа "как-то закончить войну" и борьба его подчиненных за то, чтобы как можно лучше угадать желание своего лидера - и получить в ответ "хлебную" должность в Администрации или Пентагоне.

То есть, "битва инсайдов" в западных СМИ идет не "за" или "против" Украины, а просто за собственное влияние в новой властной конфигурации. Сам Трамп же сейчас выступает, скорее, в качестве арбитра между ними, указывая, что ему нравится, а что - нет. И пока не будет официально объявлен состав ключевых должностей в его правительстве, этот поток "инсайдов" будет продолжаться.

Видео дня

Вот, например, недавно появилась очередная информация, что госсекретарем станет Марко Рубио, а советником по национальной безопасности - Майк Волц. Оба не являются ярыми сторонниками Украины, но и не являются нашими идеологическими противниками. Они просто говорят то, что говорит Трамп. В целом же по взглядам они условные "китаеведы".

Здесь следует пояснить, что всех республиканцев можно разделить на несколько групп. Конечно, они крайне условны и делятся еще на кучу подгрупп, в соответствии с близостью к тем или иным финансовым и промышленным центрам. Но в целом, максимально упрощенно, всех можно разделить на "трампистов" и "новых консерваторов" ("неоконы"), а в контексте внешней политики - на "китаеведов", "изоляционистов" и олдскульных "евроатлантистов" (это и есть преимущественно неоконы школы Маккола).

И вот сейчас мы видим борьбу между "китаеведами" и "изоляционистами" за "теплое место" возле Трампа. Неоконов из этой борьбы уже фактически убрал новоизбранный президент США лично, когда подвинул из шорт-листа Майка Помпео и Никки Хейли. Что неудивительно, потому что они представляют оппозицию трампистским кругам.

А между тем Помпео также имел собственный "План Трампа", который тоже был о "заморозке" военных действий, но и предлагал "простимулировать" Путина на уступки увеличением поставок оружия в Украину. Фактически он предлагал южнокорейский сценарий. Именно здесь появилась формула "мир при помощи силы", которую в последнее время "взяли на вооружение" в Офисе президента Украины.

Впрочем, теперь Помпео "сбитый летчик". Конечно, определенные "реверансы" в сторону неоконов Трамп вынужден будет делать и дальше (а иначе не наберет голосов на свои инициативы в Конгрессе). Именно поэтому среди кандидатов на главу Минобороны появился Майк Роджерс. Однако теперь неоконсерваторы - это меньшинство среди "республиканцев".

Интересно то, как именно "сбивали" Помпео - через намеки на "украинскую коррупцию". Так, Дэвид Сакс, один из приятелей Илона Маска по PayPal, написал в "хвитере" пост, что "коррумпированными украинскими деньгами" сейчас "раздуватели войны" пытаются "купить влияние" в Вашингтоне. И что речь "не о Хантере Байдене". Сам Маск, а позже и Дональд Трамп-младший сделали репосты, поддерживая этот тезис.

Сейчас уже можно сложить "1+1", чтобы понять, что намек был именно на Майка Помпео, который с 2023 года является членом наблюдательного совета "Киевстара". И это сработало - Помпео из "шорт-листа" убрали. Однако борьба продолжается и еще в перечне кандидатов на "безопасностные" должности есть Роберт О'Брайан (некий "ястреб" в контексте РФ) и уже упомянутый Роджерс, который представляет условную группу "проукраинских" республиканцев.

Роджерс всего неделю назад посещал Киев в составе двухпартийной делегации, чтобы заверить украинцев в сохранении поддержки после избрания Трампа. Ранее он поддержал почти все законы и постановления Конгресса в поддержку Украины. В пользу же О'Брайана играет то, что он уже был советником Трампа в 2019-1921 годах. Вероятно, скоро и против них появятся какие-то "инсайды".

Однако это не означает, что Трамп полностью будет игнорировать их мнение даже в случае назначения "китаеведов" или "изоляционистов". Потому что те, кто у нас считается "проукраинскими", на самом деле являются лоббистами "оружейников" (ВПК) или "копателей" (доступ к украинским полезным ископаемым, что нашло отражение в "Плане Победы" Зеленского, очень интересует, в частности, сенатора США Линдси Грэма). И здесь не важно, идет ли речь о Помпео, Роджерсе или ком-то другом - если есть корпоративные интересы, то персоналия найдется.

То, что определенные интересы влиятельных американских кругов совпадают с украинскими, дает нам пространство для маневра. История с евангелистами и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который на 180 градусов изменил свое мнение относительно поддержки Украины в апреле, является в этом контексте крайне показательной.

А что же Маск, Сакс, Трамп-младший и другие "новые республиканцы"? Что и кого предлагают они? Поскольку из инсайдов в западных СМИ мы знаем, что во время телефонной беседы с Владимиром Зеленским рядом с Дональдом Трампом сидели Илон Маск и Ричард Гренелл, не трудно догадаться, кого именно Маск продвигает.

Гренелл, Колби и еще некоторые республиканцы из этого круга являются, так сказать, "китаеведами", потому что выступают за сворачивание евроатлантизма и усиление США в Азиатско-тихоокеанском регионе, где ключевым конкурентом и партнером будет КНР. Они считают, что надо сбросить все европейские дела на европейцев, а "карту" Украины "разыграть" как аргумент в переговорах с Кремлем. Разница между ними - лишь в том, на каких условиях они предлагают все бросить в Европе.

Причем усиление США в Азии не означает войны с Китаем. Скорее, наоборот. Они предлагают пока абстрактную идею перераспределения сфер влияния в Азии между Китаем, США и, возможно, Индией. Некоторые же, например упомянутый выше Маск, видят в этом перечне еще и РФ.

Эти идеи как-то так договориться с Путиным (в том числе и за счет интересов Украины), чтобы разорвать китайско-российские отношения, а затем с каждым договориться отдельно, выглядят довольно наивно на фоне того уровня противостояния, который сейчас есть в мире. Тем не менее, именно такие "энтузиасты" сейчас и будут руководить Штатами.

По крайней мере до тех пор, пока их планы не столкнутся с реальностью и не придется искать "план Б" - а это всегда евроатлантизм, ибо другого крупного демократического объединения, кроме ЕС, в мире нет. Впрочем, это очень "мучает" третьей группе влияния, к которой можно отнести Ди Вэнса, Тейлор Грин и подобных "новых трампистов", для которых что Европа, что Азия - это потеря американских ресурсов.

Некие сторонники "Доктрины Монро 2.0", которая доминировала в США перед Первой мировой войной, и которая эту войну во многом и ускорила. Ведь американцы тогда фактически "бросили" европейские демократии, из-за чего усилились различные левые, а затем и правые автократии. Что и привело к Первой и Второй мировым войнам.

Но сейчас, после неудачных войн в Афганистане и Ираке, на фоне ковидного кризиса и значительной инфляции, в США такие "новые изоляционисты" набирают силу и играют все большую роль именно среди республиканцев. Обложить весь зарубежный импорт запретительными пошлинами, вывести американские войска из Европы и из Азии, "ликвидировать" НАТО - это все они. А сам Трамп сейчас выбирает, на кого из этих групп сделать ставку. Или выбрать определенный баланс между ними, чтобы и дальше быть в роли "арбитра" над схваткой.

То есть, какого-то единого "мирного плана" у самого Трампа сейчас, очевидно, нет. Ведь он обещал "завершить войну через 24 часа после избрания" (а не после инаугурации, как некоторые уже говорят). Эти сроки уже истекли, а он не знает что говорить, просто повторяя тезисы тех, с кем говорил последним.

Поговорил с "самоизоляционистами" - давайте отдадим Тайвань китайцам (потому что тайваньские компании конкурируют с американскими), Украину - отдадим РФ, а товары из ЕС и КНР обложим пошлиной "до 200%", а потом закроем границу и будем всем говорить "никого не вижу, ничего не слышу". Поговорил потом с "неоконами", Зеленским и европейцами (кроме Орбана, конечно) - давайте усилим Украину и надавим на РФ. Поговорил с "китаеведами" - все идем на Восток, а европейскими делами пусть занимаются европейцы.

Настоящего плана как четкого алгоритма для задекларированной Трампом "заморозки фронта" пока нет. Есть только куча "драфтов" и черновиков, которые предлагают различные группы влияния. Поскольку "китаеведы" сейчас наиболее приближены к самому Трампу, то их представительство во власти, вероятно, будет наибольшим. Но неоконам и изоляционистам он тоже вынужден делать "пасы", ведь он даже кандидатуры на ключевые должности (кроме советника по нацбезопасности) не сможет назначить без согласования Конгрессом.

Вариант просто бросить Украину, чтобы мгновенно остановить войну не сработает - в этом можно не сомневаться. Потому что этот "план" не только игнорирует интересы Украины, но и ЕС и даже Кремля, который "закусил удила" и считает, что побеждает весь Запад, а потому вновь требует "границы НАТО 1997 года" (то есть получить в зону влияния всю восточную Европу и Балканы), полную отмену санкций и Украину - в качестве бонуса. Никто на это не пойдет даже в случае желания самого Трампа.

Впрочем, и отказ от этого "плана" произойдет не сразу - только после провала. А пока мы, похоже, сможем опираться только на себя и дружественных нам европейцев, которые понимают риски нового "Мюнхенского сговора" и заблаговременно готовили нас и себя к приходу трампистов.

Как минимум на 2025 год у нас должно быть достаточно средств и снарядов. Должно хватить на время, пока американцы сделают верные выводы и все назначенцы вернутся из своих "розовых мечтаний" к реальности.

Когда-то Черчилль говорил, что американцы всегда принимают верное решение - но только после того, как испытают все другие возможности. Мы скоро увидим, как это работает на практике. Но пока ждем новых назначений, наблюдаем противоречивые инсайды из Вашингтона и ждем, пока здравый смысл возьмет верх в "Плане Трампа".