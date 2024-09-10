Чиновники отмечают, что работа евангелистов, направленная на построение отношений с республиканскими лидерами и избирателями, является чрезвычайно важной, хотя они подчеркивают, что евангелисты также обращаются и к демократам.

С растущим влиянием Дональда Трампа на выборы в США, Украина делает стратегическую ставку на поддержку американских евангелистов. Это религиозное сообщество имеет большое влияние на Республиканскую партию, и Киев стремится укрепить связи, чтобы обеспечить продолжение американской помощи в войне с Россией Как отмечают в The Washington Post, украинские лидеры надеются, что через религиозные круги удастся сохранить политическую и военную поддержку США в войне против российской агрессии, даже в случае возможного возвращения Дональда Трампа к власти.

"Это можно назвать синергией - они отстаивают то, что для них важно, и что также важно для нас", - сказал один из украинских чиновников, который пожелал остаться анонимным, поскольку не был уполномочен общаться с прессой. "Они действительно, действительно нам помогают".

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Павел Унгурян, украинский евангелист и общественный лидер, который помог организовать молитвенный завтрак, объяснил, что его церковь играет важную роль за пределами страны, "особенно в контексте, скажем, тихой дипломатии и неофициальной дипломатии".

Другие украинцы также признают влияние евангелистского месседжа, которое они надеются усилить в ближайшие месяцы. В феврале Киевская школа экономики - через неприбыльную организацию Kyiv Global Outreach - заключила контракт на 3,6 миллиона долларов с вашингтонской лоббистской фирмой DCI Group, главной задачей которой является рассказывать истории украинских евангелистов американской аудитории. "Среди консервативных республиканцев это является источником влияния", - сказал Гари Маркс, выдающийся американский евангелист, возглавляющий этот проект DCI.

Евангелисты США

Соединенные Штаты являются важной страной для республиканской партии, поскольку на выборах 2016 и 2020 годов от 37% до 46% избирателей Трампа идентифицировали себя как белые евангелисты, среди которых такие выдающиеся фигуры, как Джонсон и Пенс. На выборах 2020 года 76% белых евангелистов проголосовали за Трампа.

Стивен Мур, американский христианин, возглавляющий проект "Свобода Украины" - организацию, которая помогает украинским евангелистам налаживать связи с американскими политическими и религиозными лидерами, - считает, что два фактора были решающими в изменении мнения Джонсона: брифинги разведки, которые четко показали угрозу со стороны России, и встречи с украинцами.

Будет ли США поддерживать Украину после выборов

Вице-президент США и кандидат в руководители американского государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента будет поддерживать Украину.

"Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.

Зато во время своего выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте Трамп заявил, что недоволен поддержкой Украины, потому что якобы запросы Киева "никогда не прекращаются".

"Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что уехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не закончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом", - заявил опальный американский политик.

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