Он также заявил, что это угрожает Венгрии и самой Европе.

Ряд участников заседания Совета ЕС по иностранным делам выступили за открытие всех глав переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

Более того, уполномоченный ЕС предложил "поразительную идею" — реализовать полную экономическую интеграцию страны ещё до официального вступления Украины в Европейский Союз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, опубликованной в Facebook.

Он также отметил, что практически все страны-члены ЕС и Брюссель оказывают серьёзное давление на венгерское правительство с целью ускорения вступления Украины в ЕС. "Сегодня хотели, чтобы мы уступили, несмотря на угрозы для Венгрии и ЕС, и несмотря на то, что права венгерского национального меньшинства в Украине продолжают систематически нарушаться", — указал Сийярто.

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Глава МИД Венгрии якобы "ясно дал понять", что по этому вопросу могут решать только венгерские граждане. По его словам, свое мнение по этому вопросу венгры смогут выразить в ходе консультативного голосования в апреле и мае.

Другие новости о процессе вступления Украины в ЕС

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз и три страны запустили Программу Ukraine2EU для подготовки вступления Украины в ЕС. Эта программа направлена на помощь Украине в подготовке к членству в ЕС путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти, которые отвечают за внедрение необходимых реформ.

Кроме того, Мерц назвал условие для вступления Украины в Евросоюз и НАТО. "Украина находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Это касается именно текущего момента", - подчеркнул политик.

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