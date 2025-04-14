Он заявил, что "Венгрия снова станет полноправным членом ЕС".

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр пообещал провести референдум о вступлении Украины в Евросоюз, в случае своей победы на выборах в следующем году. Он также пообещал разблокировать миллиарды евро финансирования от ЕС для Венгрии,пишет Reuters.

"Венгрия снова станет гордым и надежным союзником НАТО. Венгрия снова станет полноправным членом ЕС", — заявил Мадьяр.

Он отметил, что разблокирование фондов ЕС для Венгрии может стимулировать экономику страны как минимум на 1%.

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Мадяр также сказал, что вопрос членства Украины в ЕС вызывает разногласия, поэтому он проведет обязательный референдум по этому вопросу, когда появятся точные условия вступления Украины.

Венгрия устала от Орбана

Согласно недавнему опросу, большинство граждан Венгрии не хотят видеть Виктора Орбана премьер-министром. Больше всех поддержкой венгров пользуется оппозиционый политик Петер Мадяр. За него проголосовали 39% респондентов. На втором месте оказался независимый депутат Акош Хадхази, набравший 32%. Орбан пользуется наименьшей поддержкой и занимает третье место с 31% голосов.

В феврале 2025-го Венгрия заблокировала первый блок переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе. Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил, что Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока украинское правительство не вернет венгерской общине "те права меньшинств, которые были отобраны в 2015 году".

Ранее Орбан заявлял, что членство Украины в ЕС разрушит Венгрию и создаст риски для ее экономики и безопасности.

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