Глава МИД Венгрии заявил, что Украине и России нужно как можно быстрее сесть за стол переговоров.

В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Стороны обсудил войну в Украине и вопрос энергоснабжения Будапешта, о чем сообщил глава МИД Будапешта на своей странице в Facebook.

"За последние тысячу дней опасность эскалации войны в Украине никогда не была такой жесткой. Именно поэтому усилия венгерской мирной миссии надо еще больше усилить", - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что поехал в Москву с "миссией мира". Он заявил, что Украине и России нужно как можно быстрее сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня.

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В Москве глава МИД Венгрии встретился с вице-премьер-министром РФ Александром Новаком, главой МИД России Сергеем Лавровым и руководителями местных энергетических компаний. Он отметил, что Москва остается "преданной обеспечению энергоснабжения Венгрии".

Кроме того, Сийярто добавил, что юридические эксперты уже работают над решением проблем с оплатой, созданных ограничениями в отношении "Газпромбанка". Он подчеркнул, что Будапешт не откажется от энергетического сотрудничества с Москвой:

"Это не политический вопрос или выбор, это вопрос физической реальности, продиктованный инфраструктурой".

Отношения Украины и Венгрии

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение США разрешить Украине наносить удары по целям в РФ американскими ракетами является шагом к эскалации войны. Он считает, что это решение может "расширить войну в Украине до глобального масштаба".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия не подписали двусторонний документ из-за отказа Венгрии зафиксировать документально поддержку интеграции нашей страны в НАТО. Он отметил, что Будапешт не проявил документально засвидетельствовать поддержку интеграции Украины в Альянс.

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