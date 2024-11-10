По словам венгерского политика, новый президент США будет иметь совсем другой подход к решению военных конфликтов.

Результаты президентских выборов в США, которые состоялись на этой неделе, создали совершенно новые политические реальность, действительность и среду. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth, передает Telex.

Он отметил, что администрация, правительство и президент США будут иметь совсем другой, промирный подход к провоенной позиции, которую они занимали до сих пор, что "ставит под сомнение и заставляет изменить полностью провальную европейскую стратегию поставок оружия, размещения оружия на территории России и принятия новых санкционных пакетов".

Сийярто считает, что победа Дональда Трампа показывает новую реальность не только в мировой политике, но и в жизни Венгрии. По его словам, победа республиканца на выборах означает, что есть шанс, что "следующий год может вернуть мир в Европу".

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Политик подчеркнул, что благодаря миру открываются совсем другие экономические возможности, чем во время войны.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, в США завершили подсчет голосов на выборах. Таким образом кандидат в президенты США Дональд Трамп забрал последний "шаткий" штат, то есть Аризону. В частности он набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%) против 70,9 миллиона у Харрис (48%).

Также сообщалось, что Дональд Трамп впервые в истории США назначил главой аппарата Белого дома женщину, а именно руководителя его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз. По словам новоизбранного президента, Сьюзи является сильным, умным и инновационным специалистом.

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