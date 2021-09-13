Правая рука Путина не считает, что поддержка войны на Донбассе и оккупация Крыма разорвала родственные отношения двух народов.

Вопреки многолетней оккупации Крыма и войне на Донбассе, которую всячески поддерживает Россия, в Кремле продолжают утверждать, что РФ и Украина не прекратили "родственные отношения".

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - сказал спикер Кремля.

Читайте такжеБолее 40% украинцев согласны с мнением Путина о "единстве российского и украинского народов" - опросПесков также заявил о росте "количества обманутых пропагандой" украинцев, которые "начинают ненавидеть Россию".

"Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - добавил он.

Как известно, российское руководство далеко не впервые озвучивает пропаганду про братские народы. В июле этого года на сайе Кремля была опубликована большая статья президента РФ Владимира Путина, в которой он пытался обосновать братские отношения двух народов.

Однако по результатам исследования Украинского института будущего сами украинцы четко отличают себя от россиян и не считают себя единым народом с ними.

Автор: Станислав Кожемякин