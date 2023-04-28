Остальные танки еще ремонтируют.

Первая партия обещанных правительством Испании Украине немецких танков Leopard 2 уже прибыла в Польшу.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Линкоры с танками вышли из испанского порта Сантандер неделю назад. Министр сообщила, что они прибыли в Польшу сегодня утром. Пункт дальнейшего назначения не разглашается по соображениям безопасности, пишет El Mundo.

"Сегодня утром в порт Польши прибыли шесть Leopard, которые отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину по железной дороге", - сказала Роблес.

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Напомним, в феврале 2023 года Испания пообещала передать Украине шесть танков Leopard 2. Вскоре в Министерстве обороны пообещали передать еще четыре танка.

Издание DW сообщало, что курс обучения работе с этими танками в Испании прошли 55 украинских танкистов - 10 полных экипажей и обслуживающий персонал.

23 апреля стало известно, что Испания уже отправила первую партию Leopard 2. Остальные еще находятся на ремонте, их обещают отправить позже.

Испанские СМИ писали, что на "приведение боевых танков Leopard модели 2A4 в эксплуатационные условия" было выделено 4,1 миллиона евро.

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