Кроме того, Украина получит новую партию бронетранспортеров M113.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее государство предоставит Украине еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести, обещанным ранее. Первые танки должны поступить уже в "ближайшем будущем".

Такое заявление испанский министр сделала по итогам заседания "Рамштайн-10", сообщает издание El Espanol. По ее словам сейчас Leopard 2, которые были обещаны ранее, еще находятся на ремонте на предприятиях оборонной промышленности в Севилье.

Кроме того, Роблес анонсировала передачу Украине новой партии бронированных машин M113. Эти гусеничные бронетранспортеры специализируются на перевозке боевых подразделений.

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Танки для Украины

15 марта 2023 года стало известно, что Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard 2. Эту информацию сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания "Рамштайн-10".

Остин также отметил, что передать танки Украине планируют 9 стран. Речь идет о более чем 150 единицах Leopard 2.

Кроме того, Франция планирует увеличить количество легких танков AMX-10RC, которые передаст Украине, вдвое.

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