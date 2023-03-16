Несмотря на короткий срок обучения, украинские военные "освоили новую для них технику".

В Испании 55 украинских танкистов прошли курс обучения и сформируют 10 экипажей танков Leopard 2А4, которые испанская сторона передаст ВСУ в апреле.

Готовили украинских танкистов 30 испанских офицеров в течение месяца в Национальном центре подготовки военнослужащих сухопутных войск возле Сарагосы, сообщило издание "Немецкая волна". "Требования к украинцам были высоки, - сообщил изданию источник в штабе Сухопутных войск Испании. - Для полного освоения Leopard 2А4 занятия длились по 12 часов семь дней в неделю - в классах, на тренажерах, полигоне". Свободное время у украинских танкистов в возрасте от 21 до 60 лет было только в субботу после обеда.

Собеседник издания подчеркнул, что несмотря на короткий срок обучения, украинцы "освоили новую для них технику, учитывая, что все танкисты имели боевой опыт", приобретенный на советских танках. 40 из них готовились как члены экипажей - четверо для каждой машины: командиры, водители, нацеливатели и заряжающие. 15 танкистов обучались обслуживанию танка как мотористы, специалисты по вооружению, электронному оборудованию.

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По данным источника издания, первые две недели украинские военные провели в учебных классах и тренажерных залах, где практиковались одновременно все члены экипажа. После этого они выехали на полигон. Там практиковались в вождении, взаимодействии танков во время боя, реальной стрельбе, преодолении препятствий, минных полей, устранении поломок в боевых условиях.

Кроме этого, издание сообщило, что в настоящее время ремонт и модернизацию проходят 10 танков, которые Испания приобрела у Германии в 1995 году и последнее десятилетие не использовала. Ремонту подлежат двигатели и электрооборудование. Машины получат новую систему наведения и аппаратуру внешней связи, частично производится усиление брони. Стоимость каждого Leopard 2А4 оценивают в полмиллиона евро. Украина получит и запчасти к ним.

Помощь Испании Украине

Испания оказывает помощь Украине с первых дней войны. Страна поставила ВСУ 20 американских бронетранспортеров М-113, шесть пусковых установок для ракет земля-воздух Hawk, шесть итальянских гаубиц OTO Melara Мod 56, тысячу 155-мм артиллерийских снарядов, гранатометы, станковые и ручные пулеметы и 700 тыс. патронов к ним. Также были предоставлены шлемы и бронежилеты, 70 тыс. комплектов зимнего снаряжения, 30 санитарных машин и медоборудования. Танки и подготовка экипажей - также являются частью военной помощи.

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