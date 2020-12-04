По словам пресс-секретаря ГПСУ Демченко, это заявление проверяется.

Федеральная служба безопасности РФ заявляет о перестрелке на границе с Украиной, в результате которой один человек убит.

Читайте такжеКонтрразведчики разоблачили двух граждан РФ, которые пытались вступить в ряды НацгвардииОб этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

«В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», - добавили в ФСБ РФ.

Перестрелка на границе с РФ: позиция украинской стороны

В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УНИАН заявил, что это заявление ФСБ проверяется.

«Как раз разберемся в этой ситуации, и как только у нас будет информация по поводу того, информировала ли нас РФ про этот случай, тогда я смогу что-то сообщить», - заявил он.

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Автор: Константин Гончаров