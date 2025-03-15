В правительстве Британии признают, что полная конфискация активов является "сложным вопросом", но "рассматриваются все возможные варианты".

На онлайн-встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами около 25 стран, входящих в "коалицию желающих", 15 марта обсуждали усиление санкций против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной. В частности, как вариант рассматривается конфискация замороженных российских активов, сообщает Financial Times со ссылкой на правительство Британии.

Отмечается, в правительстве Британии признали, что полная конфискация активов является "сложным вопросом", но заверили, что "рассматриваются все возможные варианты".

Издание пишет, что если раньше Франция и Германия выступали против полного изъятия российских активов, то теперь они "меняют свою позицию" и обсуждают с Великобританией и другими партнерами возможные способы их использования.

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"Мы не можем позволить президенту Путину играть с соглашением президента Трампа", - цитирует издание Стармера, который выступил на видеовстрече с лидерами европейских стран, а также Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Кроме того, отмечается, Стармер призвал лидеров стран быть готовыми контролировать любое перемирие в Украине.

"Если Россия наконец сядет за стол переговоров, мы должны быть готовы контролировать перемирие, чтобы обеспечить настоящий и долговременный мир. Если же нет - мы должны приложить все усилия, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны", - подчеркнул он.

FT пишет, что видеовстреча стала продолжением личной встречи лидеров "коалиции желающих" в Лондоне две недели назад.

Договоренности о перемирии в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, кремлевский правитель Владимир Путин неопределенно ответил на предложение США прекратить огонь на 30 дней. "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса", - заявил он. Москва хочет, чтобы на время перемирия Украина не проводила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружения.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин затягивает согласование режима тишины на всей линии фронта, потому что хочет захватить больше территорий Украины. Как сказал Зеленский, кремлевский диктатор сегодня не согласен с тем, что предложил Дональд Трамп. "Я считаю, что это просто находить позицию, чтобы не идти к окончанию войны", - подчеркнул президент Украины.

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