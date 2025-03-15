Отмечается, что Москва хочет заранее получить несколько уступок.

Владимир Путин еще не ответил на предложение о прекращении огня в Украине, но уже обратился со "словами благодарности" к президенту США Дональду Трампу "за то, что он уделяет так много внимания украинскому урегулированию". Это не случайное совпадение.

"Путин хочет, чтобы Трамп поверил, что он заинтересован в сделке", - прокомментировал Антон Барбашин, политолог и главный редактор аналитического сайта Riddle Russia, пишет Deutsche Welle. "Путин не хочет раздражать Трампа, как это сделал президент Украины Владимир Зеленский. Вместо этого российский президент хочет нажать на все необходимые кнопки, чтобы заставить Трампа поговорить с ним и заключить сделку".

Возражения Путина на самом деле являются четкими требованиями. Украинские солдаты, воюющие на российской территории в Курской области, должны сдаться. Во время прекращения огня Украина не должна проводить мобилизацию новых солдат, а Запад должен прекратить поставки оружия Киеву на этот период.

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По словам Путина, прекращение огня должно "привести к долгосрочному миру и устранить причины конфликта". Такая расплывчатая формулировка - попытка направить переговоры в русло долгосрочных целей Москвы в Украине.

"Россия стремится к прекращению огня, которое привело бы непосредственно к мирным переговорам", - говорит Барбашин.

Следовательно, Москва хочет получить несколько уступок заранее, включая подтверждение того, что Украина никогда не станет частью НАТО, и, по словам Барбашина, она хочет получить это подтверждение "как от НАТО, так и от Украины".

Но США снова поставляют оружие в Украину после короткого перерыва, а мобилизация - это единственный способ, с помощью которого украинцы поддерживают оборону, поэтому кажется маловероятным, что Киев согласится на эти условия.

"Несмотря на все, что мы слышим из Вашингтона, у Украины на самом деле еще много козырей", - сказал эксперт по вопросам безопасности Дмитрий Альперович.

По его словам, Украина может принять решение продолжать обороняться с помощью Европы, даже без поддержки США.

По мнению Барбашина, если Путину удастся добиться выполнения своих требований, "это откроет путь к гораздо более широкой дискуссии об архитектуре европейской безопасности". Трамп, который скептически относится к НАТО, возможно, будет готов принять участие в такой дискуссии, что создаст уникальную возможность для России.

В то же время, похоже, что возможности Трампа повлиять на Путина ограничены. Российский диктатор хвастается тем, что экономика РФ, подпитываемая в основном военными расходами, по-прежнему функционирует, несмотря на санкции.

"У Трампа мало вариантов противостоять либо российскому отказу, либо длительному притворству. Самым эффективным методом будет пряник, а не кнут: соблазн крупной сделки", - отметил Александр Баунов из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине.

30-дневное прекращение огня - главные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 17 марта могут появиться новые детали относительно возможного прекращения огня в Украине. Он отметил, что переговоры продвигаются хорошо, хоть и есть сложности.

Кроме того, в Financial Times писали, что у российского диктатора Владимира Путина мало причин прекращать войну в Украине. Он не намерен отказываться от своих целей.

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