Российский диктатор провел в Курской области совещание с командованием.

Российский диктатор Владимир Путин впервые со времени захода Вооруженных сил Украины на территорию Курской области приехал в регион. Кадры его визита публикуют российские СМИ.

Отмечается, что российский правитель в Курской области встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и провел совещание с командованием. Путин и Герасимов сделали ряд заявлений.

Герасимов сообщил, что российская армия якобы освободила 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ. Он сказал, что "Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса", но эти планы, мол, провалились.

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Также Герасимов озвучил собственную версию потерь ВСУ в Курской области: по его словам, это 67 тысяч человек.

Он добавил, якобы за последние пять дней российская армия отбила 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области. По его словам, на отдельных участках границы российские войска зашли на Сумщину.

Тем временем Путин сказал, что задача российской армии - в кратчайшие сроки "разгромить противника" на территории Курской области. Кроме того, он поручил подумать о создании "зоны безопасности" вдоль границы.

Российский диктатор заверил, что к украинским военным, взятым в плен в Курской области, Россия будет относиться "как к террористам".

Ситуация в Курской области

Как сообщал ранее УНИАН, 12 марта стало известно, что российские войска вошли в Суджу в Курщине, там продолжаются бои. Отмечалось, что это произошло на фоне того, что россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка-Суджа – ключевым путем в город из Сумской области.

Издание Forbes сообщило, что украинские войска, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил. Источники рассказали, что две недели назад элитная российская группа беспилотников нарушила украинские линии поставок, и уже сейчас основная часть украинских подразделений, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курска, вернувшись на территорию Украины.

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