Путин будет добиваться вывода сил НАТО из приграничных европейских стран, а также отмены санкций.

Когда американские и российские чиновники начнут переговоры о прекращении войны в Украине, у каждого из них будет список требований. И, как указывает The Telegraph, если для команды высокопоставленных дипломатов Дональда Трампа целью является прекращение войны, то для Владимира Путина переговоры в Саудовской Аравии представляют уникальную возможность расширить список своих требований.

Так, Путин ранее потребовал, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей, аннексированных Россией в сентябре 2022 года, и отказалась от своего желания вступить в НАТО. при этом Путин скорее всего потребует юридического обязательства, что Украине никогда не будет позволено вступить в Альянс.

Он также настаивал на том, что Украина должна сократить свой военный потенциал, чтобы не представлять угрозы для России, что может привести к ограничению ракет дальнего радиуса действия, тяжелых вооружений и западной военной поддержки.

Видео дня

Кроме того, указывает издание, Россия может также потребовать сокращения или полного вывода сил НАТО из Польши, стран Балтии (Эстонии, Латвии, Литвы) и Румынии.

Также в рамках усилий по послевоенному восстановлению России Путин, вероятно, будет добиваться отмены жестких экономических санкций, которые привели к падению курса рубля и росту инфляции.

Эти требования могут включать соглашения об экспорте энергоносителей, включая возобновление работы трубопроводов Nord Stream 1 и 2 для возобновления продаж газа в Европу, что стабилизирует российскую экономику.

Кроме того, предметом требований может стать размораживание 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, что обеспечит российское правительство важнейшим финансированием в его усилиях по послевоенному восстановлению.

Переговоры России и США в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии стартовали переговоры РФ и США. В переговорах принимают участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ни украинского, ни европейского присутствия не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: