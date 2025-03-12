Вопросы сдерживания российского диктатора остаются на повестке дня, говорит Мережко.

Личным оскорблением для президента США Дональда Трампа может стать нарушение российским диктатором Владимиром Путиным перемирия, если Россия на него согласится.

Об этом говорил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко на брифинге.

По его словам, "большой победой" уже сегодня является то, что после переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии возобновлено предоставление США Украине разведывательных данных и оружия.

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Он добавил, что также важно, что Трамп готов пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, то есть можно говорить "о существенно улучшенных отношениях" между государствами и президентами.

По мнению Мережко, после вчерашних переговоров в Джидде Путин оказался в сложной ситуации.

"У Путина есть несколько вариантов ответа. Он может или вообще не согласиться, а это политически очень невыгодно для него, потому что тогда США надо будет как-то реагировать и предоставлять больше военной поддержки Украине и усиливать санкции", - сказал нардеп.

Второй вариант поведения, по словам депутата, наиболее вероятен: Путин может согласиться на прекращение огня, но при определенных условиях.

"С политической точки зрения это также довольно неприятная для него ситуация. И наконец, он может согласиться без каких-то требований, но мы прекрасно понимаем, что Путин будет придерживаться перемирия только тогда, когда ему выгодно, а потом в любой момент его нарушит. И мы это знаем из опыта Минска", - отметил глава комитета ВР.

Мережко отметил, что если Путин согласится на перемирие, то Трамп, хочет он этого или нет, становится своеобразным гарантом соблюдения его. По его словам, Путин "известный опытный провокатор", поэтому рассчитывать на то, что Россия будет придерживаться перемирия очень наивно:

"Но есть важный психологический сдерживающий фактор в этой истории - это Трамп".

По словам Мережко, в этой ситуации президент США становится гарантом соблюдения договоренностей.

"То есть любые действия Путина на нарушение перемирия это будет даже личным оскорблением для Трампа и его усилий, направленных на достижение мира, как он это видит. Поэтому это довольно новая психологическая ситуация. Это определенная новость, и сейчас мы ждем результатов переговоров россиян с США, которые могут состояться сегодня-завтра", - сказал Мережко.

Он отметил, что при этом вопрос сдерживания Путина все равно остается на повестке дня.

Перемирие в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал журналистам по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде, что на встрече разговор касался возможности установления перемирия.

Руководитель ОП подтвердил, что Украина готова принять предложение о перемирии в том случае, если Россия будет согласна на это.

В частности, он выразил ожидание, что Россия должна сделать первый шаг, чтобы начать готовить "какой-то уже более важный документ, готовить переговоры обо всех деталях, которые необходимо согласовать для того, чтобы Украина закончила эту войну справедливым миром".

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