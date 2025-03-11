Руководитель ОП подтвердил, что Украина готова принять предложение о перемирии в том случае, если Россия будет согласна на это.

Ключ к установлению настоящего перемирия в войне на 100% у российской стороны. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал журналистам по итогам переговоров с американской делегацией в Джидде. Он отметил, что украинцы больше всего стремятся к прекращению этой войны.

"Но для нас важно, как эта война прекратится. Для нас важно, какие гарантии безопасности мы получим. И я вам могу сказать, что сегодня мы действительно довольны, потому что это был очень предметный разговор и очень детальный анализ всех этих очень важных деталей, без которых невозможно наступление устойчивого мира", – сообщил Ермак.

Он отметил, что сегодня на встрече разговор касался возможности установления перемирия.

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"Американские партнеры будут уже говорить с российской стороной, о том, что вот, пожалуйста, есть возможность для того, чтобы двигаться вперед. Если действительно Россия готова к этому, а это будет очевидно. И сегодня после этой встречи 100% ключ, как даже написано в совместном заявлении, ключ сегодня именно у российской стороны. И именно весь мир будет видеть после этого, кто хочет мира, а кто не хочет мира, и только об этом говорить", – подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП подтвердил, что Украина готова принять предложение о перемирии в том случае, если Россия будет согласна на это.

В частности, он выразил ожидания, что Россия должна "сделать, как первый шаг, перемирие на 30 дней для того, чтобы начать действительно готовиться – готовить какой-то уже более важный документ, готовить переговоры обо всех деталях, которые необходимо согласовать для того, чтобы Украина закончила эту войну справедливым миром, Украина получила гарантии безопасности, Украина как жертва этой агрессии, как страна, которая не начинала эту войну, действительно пришла к тому результату, в котором мы все нуждаемся".

Переговоры в Саудовской Аравии

Сегодня, 11 марта, в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Во время встречи представители стран достигли ряда важных договоренностей.

В частности, Украина готова на введение 30-дневного режима прекращения огня при условии его принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

В то же время Соединенные Штаты Америки немедленно восстанавливают с Украиной обмен разведывательными данными и предоставление помощи в сфере безопасности.

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