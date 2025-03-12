Президент США во время разговора с премьер-министром Ирландии обратил внимание на носки Вэнса.

Президента США Дональд Трамп во время разговора в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса, на которых были изображены листья клевера - символ Ирландии.

Трамп сказал, что носки они ему очень нравятся.

"Я должен говорить об инфляции. Я пытаюсь сосредоточиться. Но я очень впечатлен! Я просто обожаю эти носки! Что с этими носками?" - сказал в шутку президент США.

Как пишет Republicworld, выбор таких носков был не просто модным ходом. Как объяснил сам Вэнс, это был его способ "укрепить ирландско-американские отношения".

Инциденты с одеждой в Овальном зале

Как сообщал УНИАН, 28 февраля во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского Трамп обратил внимание, что он прибыл к нему на встречу не в деловом костюме, а в более формальном с национальным символом Украины. В Овальном кабинете журналист издания RSBN упрекнул даже Зеленского за это. Украинский президент в ответ сказал: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!".

Впоследствии издание Axios сообщило, что одной из причин недовольства президента США Дональда Трампа как раз была одежда Зеленского. Мол, советники Трампа просили команду украинского лидера, чтобы тот надел деловой костюм, однако украинский президент не послушался.

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