Подоляк объяснил, что представляет собой "реальная переговорная позиция" России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал переговоры между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), назвав их форумом для новых российских "ультиматумов".

Как пишет The Guardian, Подоляк отметил: абсурдно, что Москва говорит о мире, убивая украинцев. Как заявил Подоляк, последняя атака из 176 беспилотников, выпущенных по Украине (атака в ночь на 18 февраля, за несколько часов до переговоров - УНИАН), представляет собой реальную "переговорную позицию" России.

Комментируя прошедшие переговоры, Подоляк отметил, что они не были должным образом подготовлены, добавив, что эти переговоры были просто "форумом для новых российских "ультиматумов".

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"Поощрение, а не принуждение, добровольный и странный отказ от силы в пользу обескураживающего и немотивированного умиротворения агрессора", — отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что нет смысла иметь "поддельный мир", который приведет к "неизбежному продолжению войны".

Переговоры России и США - новости

Переговоры в Эр-Рияде продолжались около 5 часов с небольшим перерывом в 15 минут.

По итогам переговоров в США заявили, что согласились "устранить раздражители наших двусторонних отношений для нормализации работы дипломатических представительств. Обе стороны также согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине.

При этом госсекретарь Рубио назвал встречу в Саудовской Аравии "первым шагом долгого и трудного пути".

Российская сторона заявила, что переговоры "прошли хорошо" и разговор был "серьезным по всем вопросам".

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