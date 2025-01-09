Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года, - CNN

Переговоры Украины и России могут состояться в первой половине 2025 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских и американских чиновников.
По данным издания, переговоры между Киевом и Москвой планировались на первую половину этого года даже в случае победы Камалы Харрис на выборах в ноябре 2024-го.
Накануне инаугурации Трампа администрация Байдена объявила о последнем транше военной помощи, который она направит Украине, в размере около 500 миллионов долларов.
Ожидалось, что министр обороны Ллойд Остин подробно озвучит эту цифру на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины под руководством США на авиабазе Рамштайн в Германии.
Официальные лица США утверждают, что пытаются дать Украине самый большой рычаг влияния накануне возможных переговоров о прекращении войны в этом году. Существовали ожидания, что Белый дом сможет ввести дополнительные санкции против России до предстоящей инаугурации и на фоне постоянного давления со стороны Украины.
Байден должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Риме, что, вероятно, было бы их последней встречей, но Белый дом объявил поздно вечером в среду, что он отменяет поездку, чтобы сосредоточиться на лесных пожарах, которые свирепствуют в Калифорнии.
Встреча Байдена и Зеленского должна была бы состояться чуть более чем за месяц до третьей годовщины вторжения России в Украину, и администрация стремится подчеркнуть поддержку США Украины во время, пока Байден еще в должности.
"И американская, и украинская администрации предвидели, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой - независимо от того, кто победил на выборах в США - и их цель состояла в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше расширить позицию Украины", - пишет CNN со ссылкой на источники.
В среду представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил Fox News, что надеется найти решение по завершению войны между двумя сторонами в течение 100 дней после вступления Трампа в должность.
Завершение войны в Украине - последние заявления Трампа
Недавно Трамп заявил, что война России против Украины может обостриться в дальнейшем. Однако он надеется, что ее удастся завершить в течение шести месяцев.
Он также заявил, что на Западе понимают, что Украина не может быть в НАТО. Республиканец добавил, что и сам придерживается этой позиции.