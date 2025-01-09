Переговоры Украины и РФ могут состояться в первой половине 2025 года, - CNN

Предполагалось, что переговорный процесс стартует в этом году, несмотря на выборы в США и их результаты.

Переговоры Украины и России могут состояться в первой половине 2025 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По данным издания, переговоры между Киевом и Москвой планировались на первую половину этого года даже в случае победы Камалы Харрис на выборах в ноябре 2024-го.

Накануне инаугурации Трампа администрация Байдена объявила о последнем транше военной помощи, который она направит Украине, в размере около 500 миллионов долларов.

Видео дня

Ожидалось, что министр обороны Ллойд Остин подробно озвучит эту цифру на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины под руководством США на авиабазе Рамштайн в Германии.

Официальные лица США утверждают, что пытаются дать Украине самый большой рычаг влияния накануне возможных переговоров о прекращении войны в этом году. Существовали ожидания, что Белый дом сможет ввести дополнительные санкции против России до предстоящей инаугурации и на фоне постоянного давления со стороны Украины.

Байден должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Риме, что, вероятно, было бы их последней встречей, но Белый дом объявил поздно вечером в среду, что он отменяет поездку, чтобы сосредоточиться на лесных пожарах, которые свирепствуют в Калифорнии.

Встреча Байдена и Зеленского должна была бы состояться чуть более чем за месяц до третьей годовщины вторжения России в Украину, и администрация стремится подчеркнуть поддержку США Украины во время, пока Байден еще в должности.

"И американская, и украинская администрации предвидели, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой - независимо от того, кто победил на выборах в США - и их цель состояла в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше расширить позицию Украины", - пишет CNN со ссылкой на источники.

В среду представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил Fox News, что надеется найти решение по завершению войны между двумя сторонами в течение 100 дней после вступления Трампа в должность.

Завершение войны в Украине - последние заявления Трампа

Недавно Трамп заявил, что война России против Украины может обостриться в дальнейшем. Однако он надеется, что ее удастся завершить в течение шести месяцев.

Он также заявил, что на Западе понимают, что Украина не может быть в НАТО. Республиканец добавил, что и сам придерживается этой позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: