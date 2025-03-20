Путин переигрывает Трампа: эксперт ответил, готовы ли США изменить курс в отношении России

Пока что бизнес-подход администрации Трампа не оправдал надежд по установлению мира в Украине.

Во время переговоров о прекращении огня российская сторона сначала стремится решить все свои вопросы и ставит условия президенту США Дональду Трампу.

Как отметил военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News, Трамп может резко изменить курс в отношении России, но пока не демонстрирует готовность к таким шагам.

Позиция России относительно переговоров существенно отличается от позиции Украины, которая не выдвигает предварительных условий для перемирия. Такая ситуация создает определенное напряжение для США, ведь Вашингтон стремится к "быстрому" соглашению.

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Кларк объяснил:

"Вопрос в том, сколько терпения у американцев, чтобы играть в эту игру? Россияне очень хорошо умеют это делать, и я постоянно говорю, что Путин - старый КГБист, он занимался этим всю свою карьеру, он все это знает. Я не очень уверен, что американцы с их бизнес-подходом действительно настолько опытны в таких делах. Бизнес-сообщество хочет присоединиться, заключить быструю сделку и двигаться дальше, но в политическом плане это может длиться очень долго".

По словам Кларка, Трамп способен резко изменить позицию в отношении российского лидера, но пока нет признаков того, что это произойдет.

"Путин рассчитывает, как долго он сможет заставлять Трампа идти на дополнительные уступки - что он получит? Или Трамп обернется против него и скажет "хватит". Чем дольше это будет продолжаться, тем резче будет поворот", - добавил Кларк.

Позиция Трампа в отношении Путина

Президент США Дональд Трамп стремится достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. 12 февраля 2025 года он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого договорились о немедленном начале переговоров о прекращении военных действий в Украине.

18 марта 2025 года состоялся еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более двух часов. Путин не поддержал предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня, но согласился не наносить удары по энергетической инфраструктуре. На следующий день Трамп обсудил эту инициативу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также согласился на взаимное прекращение атак на объекты энергетики.

Однако, несмотря на эти усилия, достижение полного прекращения огня остается сложной задачей. Путин отклонил призыв Трампа к полному прекращению огня, согласившись лишь на ограниченное перемирие. Это свидетельствует о трудностях в реализации мирных инициатив Трампа и сложности ситуации в отношениях между США и Россией.

В общем, Трамп демонстрирует стремление достичь мира в Украине через дипломатические усилия и переговоры с Путиным. Однако реализация этих инициатив сталкивается с многочисленными препятствиями, что требует дальнейших усилий для достижения стабильного мира в регионе.

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