Соединенным штатам не выгодны долгие переговоры с Россией, считает президент.

Сейчас Украина проводит переговоры с Соединенными штатами относительно полного окончания войны с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами.

"Они (США, - ред) на сегодня взяли эту инициативу и ее лидерство. И, если честно, им никто не мешает... Шло от них предложение, они сказали: "Мы сможем договориться о полном, безусловном прекращении огня". И сегодня они делают это теми или иными шагами. Если у них не получится, они нам обещали сделать соответствующие сильные шаги. Какие это шаги будут, я не знаю. Они знают, что для нас важны санкции и военная поддержка Украины. Мы будем ожидать эти два шага", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в случае прекращения огня Украине нужны гарантии безопасности. Однако, по словам Зеленского, партнеры на это отвечают, что "гарантии безопасности во время боевых действий в Украине никто нам не предоставит".

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"Следовательно, мы можем их получить только во время прекращения огня или в момент подписания второй стадии окончания войны. Это подписание соглашения об окончании войны. Мы считаем и у нас с европейцами одинаковое понимание, что начало развертывания тех или иных гарантий безопасности, присутствие и тому подобное должно быть в момент прекращения огня", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что временные ограничения дают возможность давить на Россию. Ведь прекращение огня без конкретного срока означает замораживание конфликта. Зеленский добавил:

"Может быть пролонгация, но важно, что есть срок, за который надо отвечать всем сторонам: и медиаторам, и сторонам войны. И, значит, мы пишем план, что мы должны выполнить за этот срок и выполняем. Я считаю, что это правильные шаги. Они стимулируют делать что-то до окончания войны... Мое мнение, что и США также невыгодны долгие разговоры о прекращении огня. Поэтому мы считаем, что должен быть результат. И мы очень надеемся, что будет результат".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию за последние массированные обстрелы Украины. В то же время он заявил, что Киев и Москва "вроде как приближаются" к перемирию.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, сейчас США продолжают применять мягкую дипломатию к России. Однако действия Москвы влияют на репутацию Вашингтона. Поэтому, по мнению Подоляка, уже вскоре Белому дому придется реагировать.

Между тем журналисты Atlantic Council отмечают, что пустые оправдания России свидетельствуют о нежелании Путина подписывать мирный договор. Журналисты пишут, что РФ постоянно придумывает причины, почему не может пойти на мир с Украиной.

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