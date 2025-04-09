РФ постоянно придумывает причины, почему не может пойти на мир с Украиной, пишет издание.

Почти через месяц после того, как Украина согласилась на прекращение огня, которое предложили США, на этой неделе Россия придумала очередную причину, чтобы не соблюдать перемирие. В частности пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ поддерживает призывы к завершению войны, однако остаются вопросы о якобы неспособности правительства Украины контролировать "ряд экстремистских и националистических подразделений, которые просто не подчиняются Киеву". Об этом пишет главный редактор Business Ukraine magazine Питер Дикинсон для Atlantic Council.

"Это последнее оправдание является вариацией старого заезженного тропа об "украинских нацистах", который исчерпывающе используется Кремлем с 2014 года для легитимизации эскалации агрессии России против Украины. Более десяти лет путинские пропагандисты изображают Украину как рассадник ультраправого экстремизма в рамках дезинформационной кампании, призванной дегуманизировать рядовых украинцев и подготовить почву для тотального стирания украинской национальной идентичности. Поэтому неудивительно, что Москва сейчас ссылается на эту фантомную фашистскую угрозу, чтобы отвергнуть призывы к прекращению огня", - подчеркнул журналист.

В то же время, как пишет Дикинсон, украинская общественная поддержка ультраправых политических партий является одной из самых низких в Европе. После многих неудач на избирательных участках украинские националистические партии сформировали коалицию перед последними довоенными парламентскими выборами в 2019 году, однако в целом смогли набрать лишь 2,16% голосов избирателей.

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"В том же году украинцы также избрали русскоязычного еврейского комика Владимира Зеленского президентом страны. Еврейское происхождение Зеленского помогло подчеркнуть абсурдность российского "нацистского" нарратива, заставив кремлевских чиновников заниматься все более бессмысленной гимнастикой для ума. Наиболее известным является то, что во время интервью итальянскому телевидению в 2022 году министр иностранных дел России Сергей Лавров пытался защитить безосновательные претензии Москвы, заявив, что в Адольфе Гитлере "также текла еврейская кровь"", - отметил автор материала.

Кроме того, что Россия вспоминала о мнимых украинских нацистах, страна-агрессор также пыталась затянуть переговоры о возможном прекращении огня, подчеркивая якобы "нелегитимность" правительства Украины.

"На 2024 год в Украине были запланированы президентские и парламентские выборы, но украинская Конституция предусматривает, что выборы не могут происходить во время военного положения. Несмотря на этот конституционный барьер и многочисленные логистические препятствия для проведения выборов в военное время в Украине, официальные лица в Москве неоднократно призывали к проведению нового общенационального голосования, утверждая, что президенту Зеленскому не хватает полномочий для заключения мирного соглашения, - напомнил журналист.

Однако российский диктатор не остановился и предложил ввести в Украине внешнее управление, под наблюдением представителей ООН, которые бы наблюдали за выборами, пишет автор материала.

"Эта очевидная попытка сорвать мирные переговоры оказалась слишком сильной даже для президента США Дональда Трампа, который, как сообщается, отреагировал, заявив, что он "разъярен" на Путина. Затем Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на экспорт российской нефти, если кремлевский диктатор откажется заключить соглашение, которое положит конец войне в Украине", - отметил публицист.

Также твердая переговорная позиция Путина еще больше показывает его желание продолжать войну в Украине. Как пишет автор материала, за последние месяцы Киев пошел на значительные уступки, среди которых готовность принять временную оккупацию украинских областей. Однако вместо того, чтобы предложить собственные компромиссы, Путин хочет получить дополнительные украинские земли, которые не смог захватить.

"Он также требует прекратить любую иностранную помощь и резко сократить украинскую армию, превратив ее в костяк. Это оставит Украину разделенной, изолированной, разоруженной и беззащитной перед дальнейшей российской агрессией. Ни одно украинское правительство не сможет долго оставаться у власти, если примет максималистские условия Путина. Да и сама Украина вряд ли пережила бы такое самоубийственное урегулирование", - акцентировал Дикинсон.

Поэтому теперь, как утверждает журналист, абсолютно понятно, что Путин не стремится к миру, ведь более двух месяцев администация президента США Дональда Трампа пыталась убедить Москву, требуя от Украины уступок и предлагая сотрудничество РФ, однако вместо этого, Америка получила от России постоянные отговорки и тактику затягивания времени.

"Хотя Путин по-прежнему не желает открыто отвергать мирные предложения Трампа, его целью, очевидно, остается полное покорение Украины и фактический конец украинской государственности", - подытожил издатель.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о переговорах с РФ. Он также в очередной раз подчеркнул, что этой войны бы никогда не было, если бы он был президентом.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", - отметил он.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал "красные линии" альянса в переговорах по Украине. По его словам, несмотря на то, что НАТО не участвует в переговорах, он заверил, что в альянсе хотят, "чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед".

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