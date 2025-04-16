Рубио и Уиткофф летят во Францию для переговоров об Украине, - Politico

По данным нескольких информированных источников, чиновники прибудут в Париж еще на этой неделе.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в Украине и секторе Газа Стив Уиткофф прибудут в Париж. Об этом сообщили два источника, знакомые с планами делегации, пишет Politico.

Уиткофф должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как Рубио планирует переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия полномочий говорить с прессой, подтвердил, что Рубио действительно будет в Париже на этой неделе, после чего отправится в Африку.

Видео дня

Один из представителей, знакомый с подготовкой визита, отметил, что в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика - в частности в свете последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.

Встреча Виткоффа с Макроном состоится вскоре после визита американского посланника в Москву, где он имел разговор с правителем России Владимиром Путиным. Целью встречи было обсуждение потенциального перемирия в Украине, после того как американо-российские переговоры по этому поводу столкнулись с серьезными трудностями.

Как отметил пресс-секретарь Белого дома, визит в Москву является "еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня", даже несмотря на "разочарование" Трампа.

Французский президент, со своей стороны, играет ключевую роль в продвижении идеи предоставления гарантий безопасности Украине. Речь идет в частности о возможном развертывании в стране иностранного контингента войск в случае достижения перемирия.

Вопрос пошлин обещает стать главным в переговорах. На прошлой неделе президент Макрон заявил, что решение Трампа приостановить его наиболее жесткие пошлины на 90 дней создает лишь "хрупкую" паузу в напряженности.

Переговоры по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп верит в то, что Россия хочет завершить войну в Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

"Как сказал вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он верит, что Россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит. У России есть стимул для завершения этой войны", - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить санкции против России после ракетного удара по Сумах, который оккупанты нанесли 13 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: