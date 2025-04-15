Трамп верит в то, что Россия хочет завершить войну в Украине, - Белый дом

Также в Белом доме прокомментировали приглашение посетить Украину от Зеленского для Трампа.

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Россия хочет завершить войну в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

"Состоялся продуктивный разговор. Как сказал вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он верит, что Россия хочет закончить эту войну, и президент тоже в это верит. У России есть стимул для завершения этой войны. Возможно, это может быть экономическое партнерство с США, но сначала нам нужно увидеть прекращение огня. Президент и президентский посланник Уиткофф передали такое послание россиянам", - сказала она.

Также Ливитт прокомментировала приглашение посетить Украину от президента Владимира Зеленского для Трампа. Она отметила, что пока не может дать ответ.

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"Я не знаю. Я не говорила об этом с президентом", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Трамп отказался наказывать РФ санкциями за удар по Сумам - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить санкции против России после ракетного удара по Сумам, который оккупанты нанесли 13 апреля. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

Американский лидер отметил, что уже наложил санкции на газопровод "Северный поток - 2" и вроде бы остановил его. Поэтому он не считает нужным вводить новые санкции против Москвы.

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