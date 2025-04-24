По словам президента Польши, мир должен быть таким, чтобы ни одна сторона не считала себя победителем.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только США могут остановить Россию. В то же время он считает, что мир потребует компромиссов с обеих сторон, в том числе и со стороны Украины. Об этом он сказал в интервью Euronews.

"Сегодня мой вывод абсолютно однозначен: нет никого за пределами Соединенных Штатов, кто может остановить (президента России) Владимира Путина. Вот почему я верю, что президент Дональд Трамп, с его решимостью, может положить конец этой войне. Только это американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон. Но, возможно, именно это сделает его длительным", - подчеркнул Дуда.

Польский лидер считает, что длительный мир должен строиться на взаимных уступках. По его словам, эта война наносит вред обеим странам, поэтому, скорее всего, придется пойти на компромиссы.

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"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет уйти в отставку. Украина также должна будет в определенном смысле отступить, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе. Война истощает Россию, Владимир Путин играет в рискованную игру. Эта война ужасно эксплуатирует Украину. Эти страны хотят закончить войну. Каждая из них хочет выиграть эту войну, это естественно", - подчеркнул президент Польши.

Также Дуда отметил важность положения НАТО о коллективной обороне, подтвердив приверженность Польши к Альянсу.

"Я предполагаю, что в случае нападения на любую страну НАТО будет применена статья 5, и все коллективно станут на поддержку и защиту", - добавил он.

Польский лидер упомянул и о важности военного присутствия США в Польше.

"Американские войска остались в Польше, у нас есть ротационное американское присутствие. На нашей территории находится около 10 000 солдат. Это сотрудничество является тесным и постоянным", - подытожил Дуда.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Ранее у президента Франции Эммануэля Макрона сделали заявление относительно мирного соглашения между Украиной и РФ. В этом заявлении говорится о том, что "территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень важными требованиями для европейцев".

Отмечается, что таким образом канцелярия Макрона отреагировала на предложение вице-президента США Джей Ди Вэнса Украине и России "отказаться от части территорий, которыми сейчас владеют".

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Украина не имеет оснований для капитуляции. По его словам, несмотря на то, что Россия увеличивает мобилизацию и привлекает северокорейцев, через три года войны российские войска контролируют лишь около 20% территории Украины.

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