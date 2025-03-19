Пока Россия официально не подтвердила свое участие в переговорах.

23 марта США и Россия проведут переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) по договоренностям, достигнутым во время разговора между президентом Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным.

Об этом объявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире Fox News. Он отметил, что в Саудовскую Аравию прибудет делегация США в составе советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио.

По словам Уиткоффа, договоренности о временном прекращении огня предусматривают остановку ударов по инфраструктуре в целом. Спецпредставитель Трампа выразил надежду, что Украина поддержит эти инициативы.

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"Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. Есть некоторые детали, которые еще нужно согласовать, но переговоры стартуют в воскресенье в Джидде", - заявил он.

Россия официально не подтвердила свое присутствие на встрече. Кроме того, неизвестно, будет ли присутствовать делегация Украины.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.

В Вашингтоне сообщили, что Путин отверг полное прекращение огня на 30 дней, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Тем временем в Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

Впоследствии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

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