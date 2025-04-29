В случае выхода Соединенных Штатов из переговоров Трамп на весь мир заявит о своем проигрыше, считает Огрызко.

Если президент США Дональд Трамп выйдет из переговорного процесса по Украине, он на весь мир заявит о своей беспомощности. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал в интервью изданию Oboz.ua.

"Смотрите, если я великий, если я хочу сделать Америку великой, если я эти переговоры, собственно, инициировал и если я через три месяца расписался в собственной беспомощности, то какой же я великий? Я просто лузер. И если он скажет, что я выхожу из этих переговоров, то Трамп на весь мир заявляет, что я ничего не могу сделать, я проиграл", - пояснил Огрызко.

По его словам, этот "ярлык" потом ему начнут вешать все его оппоненты - "начиная от демократов и заканчивая истеблишментом в Европе", мол, мир поймет, что Трамп является ненадежным партнером.

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"И в бизнесе, и в политике, и в дипломатии это худший приговор. Если тебе приклеивают ярлык, что ты ненадежный, с тобой никто работать больше не хочет. Вот собственно то, к чему сейчас подводит когда-то действительно великую Америку Дональд Трамп", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что сейчас соцопросы демонстрируют, то рейтинг Трамп за первые 100 дней на посту упал больше всего за историю таких исследований:

"Это антирекорд номер один. Вот к чему он идет лично".

Также, по мнению Огрызко, у Трампа некомпетентная команда, яркий пример чего - его специальный представитель Стив Уиткофф, который ведет переговоры, не имея дипломатического опыта.

"Вы посмотрите, кто сегодня руководит внешней политикой США - приближенный к Трампу Уиткофф, который без какого-либо дипломатического опыта занимается украино-российскими проблемами, иранским вопросом и ближневосточной тематикой. Это просто ужас. Но ведь международная политика - не строительство небоскребов, это немножко другие дела и вещи. Но Трамп все равно поручает делать это Виткоффу", - высказался экс-министр.

В то же время, по его словам, госсекретарь Марко Рубио, который много лет занимался внешними делами, "сегодня просто фактически отстранен от дел".

Угрозы администрации США выйти из переговоров по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, представители администрации США неоднократно заявляли о готовности выйти из пререговорного процесса по Украине. Так, 18 апреля госсекретарь Марко Рубио после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций заявил, что всем стоит помнить, хотя война в Украине ужасная, это не американская война. Он подчеркнул, что окончание войны в Украине, конечно, важно, но, кроме этого, есть и другие важные вопросы.

В этот же день такую возможность допустил и сам Трамп. Во время общения с журналистами он заявил, что США могут выйти из переговоров о прекращении войны в Украине, если одна из сторон будет мешать достижению мира. "Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди". И мы просто уйдем. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - заявил он.

Однако президент Эстонии Алар Карис рассказал, что в Риме, когда хоронили Папу Римского Франциска, он просил Трампа не отказываться от роли посредника, и президент Соединенных Штатов ему пообещал не выходить из переговоров.

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