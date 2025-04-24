Зеленский является для него камнем преткновения на пути к цели.

Ужасная переговорная тактика президента Дональда Трампа серьезно ослабила глобальную позицию Соединенных Штатов Америки. Между тем Китай лишь радуется его капитуляции в вопросе завершения войны в Украине.

Об этом в колонке для The Telegraph пишет британская журналистка Лиза Гаселдайн. По ее словам, американский политик всегда гордился своим "искусством договариваться", однако на практике все увидели, что переговоры он ведет ужасно:

"С каких это пор ставить на колени проигравшую сторону, которой Трамп, очевидно, видит Зеленского, - это способ для якобы нейтрального посредника достичь справедливого завершения переговоров? Реальность такова, что Трамп потерял все шансы на достижение справедливого, долговременного мирного соглашения для Украины - если, конечно, он когда-нибудь действительно заботился о его достижении в первую очередь".

Авторка отмечает, что Трамп имеет много рычагов влияния на Россию. Об одном из них - "атаке" по российскому теневому флоту - ходило много разговоров, однако дальше этого не пошло. Зато обнародованные СМИ детали соглашения свидетельствуют о том, что он предлагает признать Крым российским, отдать Москве контроль над оккупированными территориями Украины и снять с нее санкции.

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Эти условия почти дословно повторяют максималистские требования кремлевского правителя. Кроме того, команда президента Трампа еще до начала переговоров публично озвучила, на какие уступки России готовы пойти Штаты.

"Подав Путину руку еще до того, как пригласил его за стол переговоров, Трамп оставил себе единственный путь к достижению этого соглашения - заставить Украину принять его силой. Так стоит ли удивляться, что Зеленский отказывается прогнуться и принять предложенную Трампом сделку для своей страны? В конце концов, пока Путину преподносят все его требования на блюдечке с голубой каемочкой, именно Украина проигрывает", - говорится в статье.

Гаселдайн считает, что Трамп настроил себя на поражение в переговорах еще до победы на выборах, когда обещал прекратить войну за сутки. Теперь, когда он не может это сделать и его самолюбие страдает, он прибег к уговорам, запугиваниям и эмоциональному шантажу, чтобы заставить Украину пойти на удобную для него и Москвы сделку:

"Трамп мог потерпеть неудачу, но важно четко осознавать, что решение дать России все пряники, а Украине весь кнут - это его выбор".

В статье отмечается, что проигрыш Трампа является плохим знаком для его переговоров по иранской ядерной программе и торговым отношениям с Китаем.

"Если с Путиным Трамп по крайней мере утверждает, что пользуется взаимным уважением, то этого нельзя сказать о его отношениях с Али Хаменеи или Си Цзиньпином. Если Трамп не может успешно заключить справедливое соглашение между Россией и Украиной, как можно ожидать, что он сделает то же самое там, где американские интересы стоят на кону?" - пишет автор.

Трамп обвиняет Зеленского

Напомним, американский президент не раз выступал с критикой в сторону Владимира Зеленского. Он называл его диктатором, отказываясь говорить так о Путине, а также говорил, что Киев "втянул США в войну, которую нельзя выиграть".

Вчера он снова раскритиковал президента Украины, обвинив его в препятствовании мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ему проще вести переговоры с Москвой.

Стоит отметить, что Украина ответила на призыв Вашингтона пойти на немедленное прекращение огня на фронте, тогда как Москва фактически отказалась это делать.

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