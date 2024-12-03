Он напомнил, что мир не должен допустить победы РФ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украине надо помочь занять как можно более сильную позицию на будущих переговорах о прекращении войны.

Во время своей речи политик напомнил, что будущее свободы в Европе решается именно сегодня. "Мы сталкиваемся с близкой и настоящей опасностью, когда Россия как непостоянный, все более отчаянный агрессор, сосредотачивает на нашем континенте все свои ресурсы - вместе с северокорейскими войсками и иранскими ракетами - с целью убивать и завоевывать", - сказал Стармер.

Британский премьер просит не забывать, что поддержка Украины в интересах самой Британии, поскольку победа России ослабит демократические страны. Поэтому они должны продолжать помогать ей столько, сколько потребуется.

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"Надо поставить Украину в как можно более сильную позицию на переговорах, чтобы она могла достичь справедливого и прочного мира на своих условиях, которые гарантируют ее безопасность, независимость - и право выбирать свое будущее".

Помощь от Британии

Как известно, Лондон активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Вооруженные силы получают технику и оружие, а солдаты проходят обучение на территории Великобритании.

В сентябре в стране объявили, что отныне ежегодно будут выделять на оборонную поддержку Украины 3 миллиарда фунтов. Кроме того, Великобритания является членом Коалиций морских сил и средств, дронов и истребителей.

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