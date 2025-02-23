Как известно, на этом постоянно настаивал Путин.

В Белом доме уверяют, что Соединенные Штаты Америки уже "очень близко" подошли к достижению мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает Голос Америки, посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заверил, что соглашение будет предусматривать уступки от обеих сторон. "Это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал он.

Представитель Трампа добавил, что российская сторона дали понять, что "готова прекратить это". По его словам, ориентиром для сделки будут "стамбульские договоренности":

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"Это были очень, я бы сказал, убедительные и существенные переговоры в рамках чего-то, что называется соглашением Стамбульского протокола. Мы подошли очень, очень близко к тому, чтобы что-то подписать, и я думаю, что мы будем использовать эти рамки как ориентир для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

Что известно о "стамбульских договоренностях"

Напомним, в марте 2022 года, в начале полномасштабной войны, в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской сторонами. Это была одна из первых попыток дипломатического урегулирования войны после 24 февраля.

Согласно данным СМИ, Москва требовала отказа от Крыма, а также от вступления в НАТО и разработки ядерного оружия. Кроме того, РФ настаивала на снятии санкций и снижении численности украинской армии.

Кримливський правитель Путин неоднократно заявлял, что базой для переговорного процесса с Украиной могут быть только "стамбульские договоренности".

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