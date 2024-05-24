Украинские подразделения оказались в крайне уязвимом положении, оставшись без связи.

Россия все чаще препятствует украинской службе Starlink, применив передовую технологию для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска. Это привело к новым сбоям на северной линии фронта.

Как говорится в материале The New York Times, перед продвижением России на Харьковщине воины 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс - спутниковый интернет-сервис Starlink, который солдаты используют для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников, крайне замедлился.

Starlink был критически важным для украинской армии с первых дней войны. Без полноценной работы терминалов они не могли быстро общаться и делиться оперативной информацией. Именно это и произошло на новой линии северного фронта.

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Что в основе сбоев?

Как пишет издание, в основе сбоев - усиление вмешательства со стороны России. Перед наступлением на Харьковщину россияне применили мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества обслуживания Starlink. Эти достижения представляют серьезную угрозу для Украины.

"Эти действия стали стали причиной массовых сбоев в работе Starlink. Если они (россияне - УНИАН) и в дальнейшем добьются успеха, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивая уязвимость и зависимость Украины от услуг, которые предоставляет компания Илона Маска. Поскольку США и другие правительства сотрудничают со SpaceX, сбои вызывают более широкие вопросы о надежности Starlink против технически сложного противника", - пишет издание.

Starlink передает интернет-соединение со спутников, вращающихся вокруг Земли. Сигналы принимают терминалы на земле, а затем распределяют соединение, как маршрутизатор Wi-Fi, на ноутбуки, телефоны и другие устройства поблизости. С 2022 года Starlink предоставляет Украине жизненно важный интернет-сервис, и солдаты полагаются на него, в частности для управления дронами.

Россия тестирует "оружие" против Starlink

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров сказал, что недавние атаки России на Starlink были направлены на использование новых и более передовых технологий. Ранее служба чрезвычайно хорошо выдерживала помехи, в частности влияние РЭБов.

"Но россияне сейчас тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество соединений Starlink, потому что это очень важно для нас", - сказал Федоров.

По его словам, Украина постоянно общалась со SpaceX для решения проблем. SpaceX не ответила на запросы о комментариях.

Чиновник, возглавляющий усилия России по радиоэлектронной борьбе, сообщил государственным СМИ в прошлом месяце, что военные включили Starlink в "список целей" и разработали возможности для противодействия службе.

Хотя Федоров сказал, что служба Starlink вскоре должна улучшиться, по словам военных и официальных лиц, некоторые сбои были вызваны российскими атаками. По их словам, любые сбои в критические моменты на поле боя ставят украинскую армию еще больше в невыгодное положение.

"Мы проигрываем в электронной борьбе. За день до атак он (Starlink - УНИАН) просто выключился. Он стал супермедленным ", - сказал заместитель командира 92-го батальона ударных беспилотников "Ахиллес" с позывным "Аякс".

Сбои поставили все подразделение в невыгодное положение, сказал оператор беспилотника "Картель ". Во время первых бронетехнических атак российского наступления в этом месяце беспилотники начали наносить удары, но подключение к сети исчезло. Солдатам приходилось использовать текстовые сообщения для общения, да и они отправлялись с опозданием.

"В первые часы линия фронта была очень динамичной. Враг двигался. И мы тоже двигались. Нам нужно было быстро общаться", - сказал "Картель".

Что влияет на Starlink?

Кари Бинген, бывшая чиновница Пентагона и эксперт по радиоэлектронной борьбе, сказала, что Starlink и другие спутниковые связи могут быть нарушены использованием высокомощной радиочастоты для перегрузки соединений. По ее словам, невидимые атаки обычно осуществляются с транспортного средства с большой радиовышкой,.

Объяснения сбоев Starlink в Украине за последний год разные. Несколько экспертов заявили, что Россия стала лучше создавать препятствия для сигнала между спутниками и наземными терминалами Starlink с помощью мощных и точных помех. Другие предположили, что сервис был нарушен специальным электронным оружием, установленным на дронах, которое может ввести в заблуждение сигналы GPS Starlink.

Резкое увеличение использования Starlink также может ухудшить обслуживание. В некоторых случаях технические ограничения, направленные на то, чтобы российские войска не могли использовать Starlink, повредили службе украинских военных на линии фронта. В другое время сбои могут быть более случайными, например, в начале этого месяца, когда SpaceX сообщила о проблемах с обслуживанием во всем мире из-за солнечных бурь.

"Starlink оказала Маску огромное влияние в войне, поскольку он контролирует, где доступны спутниковые услуги, и может решить прекратить доступ. В некоторых случаях украинские официальные лица обращались непосредственно к Маску с просьбой включить доступ к Starlink во время военных операций, чтобы они могли наносить удары беспилотниками через вражескую линию - запросы, которые миллиардер не всегда одобрял. Правительство США, которое закупило для Украины терминалы Starlink, иногда втягивалось в переговоры", - пишет издание.

Starlink не продается напрямую в Россию. Но в этом году украинские чиновники публично выразили тревогу, что РФ использует терминалы, приобретенные через посредников.

Starlink-зависимость

Эксперты предупреждают, что Украина чрезмерно зависит от одной компании в отношении такого жизненно важного ресурса, особенно той, которой руководит такая непредсказуемая личность, как Маск. Но зависимость Украины от Starlink вряд ли уменьшится. Существует немного альтернатив для такого комплексного и надежного обслуживания.

Федоров отметил, что украинское правительство постоянно тестирует новые системы. По его словам, военные имеют специализированные системы для морских беспилотников, которые уничтожили ряд российских кораблей в Черном море.

"Но, конечно, массового эквивалента не существует", - сказал он.

Для украинского командира "Аякса" потеря сервиса Starlink вернула плохие воспоминания о войне. Когда он воевал у российской границы в 2022 году, его подразделение иногда было отрезано от Starlink, что нарушало видео с дронов, которые использовались для наведения артиллерии на расстоянии. Подразделение развернуло солдат для скрытого наблюдения за позициями противника и наведения ударов. "Это было чрезвычайно странным", - сказал он.

Starlink на войне в Украине

Украина пользуется терминалами Starlink с первых месяцев вторжения РФ. Они выручают как украинских военных на фронте, так и не раз позволяли людям из освобожденных от оккупантов населенных пунктов связаться с родными.

Но в работе Starlink время от времени наблюдаются сбои. Например, в начале российского наступления на Харьковском направлении терминалы вышли из строя. Отмечалось, что полное отключение устройств Starlink произошло впервые за время полномасштабной войны.

Ранее СМИ также рассказывали о том, что в 2022 году Маск приказал отключить Starlink, чтобы сорвать украинскую атаку на оккупированный Крым. Такое решение было продиктовано страхом, что Москва ответит на атаку ядерным оружием.

Недавно стало известно, что на передовой уже неделю "лихорадит" Starlink. В основном проблема выражается в резком изменении скорости канала, также наблюдаются потери пакетов.

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