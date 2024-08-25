После задержания основателя Telegram спецслужбы Франции заявили, что будут добиваться доступа к перепискам в мессенджере.

Работникам некоторых силовых ведомств России поручили удалить служебную переписку в Telegram, информирует российский Telegram-канал "Baza", ссылаясь на свои источники.

По информации канала, такое поручение также получили чиновники администрации президента и правительства РФ. Кроме того, по данным источников, такое же указание получили высокопоставленные чиновники минобороны России и ряд бизнесменов.

"В то же время часть опрошенных "Базой" чиновников заявила, что им указания об удалении переписок не поступали. Впрочем, такие указания от начальства они ожидают уже в грядущий понедельник-вторник", - добавили в сообщении. Видео дня

Известно, что после задержания основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа, французские СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что спецслужбы Франции будут добиваться доступа к перепискам в Telegram, которые связаны с преступными сообществами, а также санкционными компаниями и лицами.

Задержание Дурова - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова. Ордер был выписан из-за того, что он не сотрудничал с французскими правоохранителями, поэтому Дуров якобы становится соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений. Тогда СМИ сообщали, что основателю Telegram грозит 20 лет заключения.

В свою очередь российское посольство во Франции прокомментировало задержание миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова. Там требуют у французских властей предоставить доступ к мужчине и объяснить причины его задержания.

"После появления в СМИ новости о задержании П. В. Дурова немедленно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ", - говорится в заявлении.

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