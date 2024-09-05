Дурову запретили выезжать из Франции до марта 2025 года, - СМИ

Суд разбил залог в размере пяти миллионов евро на части. Одну пятую миллиардер должен заплатить немедленно.

Основателю Telegram Павлу Дурову запретили покидать Францию в течение шести месяцев - до марта 2025 года.

Как пишет французский журнал Paris Match со ссылкой на информированные источники, суд разбил залог в размере пяти миллионов евро на части: один миллион миллиардер должен внести сразу, остальные 4 - выплачивать пятью ежемесячными платежами.

Как рассказал один из источников, офис Telegram "никогда не получал уведомления о розыске" Дурова. Зато был ордер на обыск, а не на арест его руководителя.

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Журнал называет Дурова киберповелителем мира, который каждое утро "начинает с 200 отжиманий и 100 приседаний, прежде чем принять ледяную ванну". В Дубае он арендовал виллу в 1400 "квадратов" за 84 тысячи долларов в месяц. Теперь же Дуров дал указания помощникам найти ему жилье в Париже - и "бюджет не ограничен", говорят источники.

Задержание Павла Дурова

Как сообщал УНИАН, накануне во Франции задержали генерального директора и основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в ненадлежащей модерации мессенджера и отказе от сотрудничества с французскими правоохранителями.

Команда Telegram выпустила заявление, в котором сообщается, что они соблюдают законы Евросоюза, а самому Дурову нечего скрывать. Тем временем в Верховной Раде снова подняли вопрос введения регулирования российского мессенджера в Украине.

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